Congresista Katherine Miranda apoyará a De la Espriella “no porque crea que es perfecto”; dio estas razones

La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katherine Miranda, anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial. A pesar de que Miranda fue jefa de debate del presidente Gustavo Petro en su campaña de 2022, terminó haciendo control político desde el centro. Para primera vuelta apoyó a Paloma Valencia.
La Alianza Verde dio la orden de apoyar a Iván Cepeda desde la primera vuelta presidencial, por lo que queda esperar si habrá sanciones internas para Miranda por hacer pública su decisión.
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