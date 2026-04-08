Fiscalía revisó 13.000 interceptaciones legales y no aparece el número telefónico del candidato Abelardo de la Espriella

La Fiscalía no encontró rastro de interceptaciones al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
En medio de la denuncia que él mismo radicó por una supuesta “chuzada” a su línea celular, el ente acusador revisó la base de datos donde se registran estas actuaciones judiciales y, por ahora, no aparece ninguna orden que lo involucre. Así lo confirmaron a EL COLOMBIANO fuentes de la Fiscalía.
Precisamente la fiscal general, Luz Adriana Camargo, entregó este martes los primeros detalles de la indagación, que apenas comienza.
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En entrevista con 6AMW de Caracol Radio, la fiscal Luz Adriana Camargo explicó que actualmente hay alrededor de 13.000 interceptaciones activas, todas realizadas con orden de un fiscal, autorización de un juez y control judicial posterior. “Desde la Vicefiscalía estamos haciendo ese rastreo”, dijo Camargo.
Detalló que estas interceptaciones legales hacen parte de entre 2.000 y 2.300 investigaciones, cifras que aclaró son aproximadas.