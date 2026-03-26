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Abelardo de la Espriella descarta alianza con Paloma Valencia: “voy a derrotarla y pasaré a segunda vuelta”

El candidato rompió las especulaciones sobre una posible unión con la candidata del Centro Democrático antes de la primera vuelta.

  • Abelardo le cerró la puerta a una unión con Paloma Valencia antes de primera vuelta. Fotos: Manuel Saldarriaga Quintero y Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    Abelardo le cerró la puerta a una unión con Paloma Valencia antes de primera vuelta. Fotos: Manuel Saldarriaga Quintero y Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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En medio de la iniciativa que se ha puesto sobre la mesa de una unión entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, el abogado aspirante a la presidencia ha sido contundente y ha cerrado la puerta a una alianza antes de primera vuelta.

Uno de los que ha encabezado la propuesta de una alianza ha sido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de sus redes sociales y en una entrevista recientemente dada a Vicky Dávila dejó en el aire la idea de una unión entre la candidata del Centro Democrático y el abogado avalado por firmas.

Lea también: ¿Unión de Paloma y Abelardo? Uribe lanzó mensaje con la iniciativa y De la Espriella ya respondió

Sin embargo, De la Espriella descartó en una entrevista con Noticias RCN la posibilidad de una unión con la congresista caucana. “Voy a ir a primera vuelta, voy a derrotar a Paloma y pasaré a segunda vuelta con Iván Cepeda”, expresó el candidato, agregando que “lo importante aquí es que Iván Cepeda no tiene cómo ganar en primera vuelta”.

Abelardo enfatizó en que no es posible la unión porque Paloma no puede retirarse de la contienda, pues aseguró que, al ella haber ido a una consulta, está obligada a ir a primera vuelta. “Hay que dejar el drama; esa es la democracia. Aquí nadie está peleando, Paloma no es mi enemiga, Paloma es una competidora mía”, subrayó.

En la misma entrevista, De la Espriella se refirió a su relación con el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe. “Lo quiero y lo aprecio mucho”, aludió el abogado, que se autodefinió como un “hijo rebelde”.

Así como ha descartado una alianza con Valencia, la estrategia del candidato De la Espriella ha estado enmarcada en desligarse de partidos tradicionales, pues ya en varias entrevistas con medios radiales y televisivos le ha cerrado la puerta a Cambio Radical y al Partido Conservador.

En un camino contrario ha ido la campaña de Paloma Valencia, quien ha recolectado apoyos importantes como los de los integrantes de la Gran Consulta, exministros de Defensa, generales en retiro y exdirectores del Partido Conservador.

Siga leyendo: Uribe respondió sobre posible unión entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, ¿será una realidad?

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