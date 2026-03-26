Abelardo de la Espriella descarta alianza con Paloma Valencia: “voy a derrotarla y pasaré a segunda vuelta”

En medio de la iniciativa que se ha puesto sobre la mesa de una unión entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, el abogado aspirante a la presidencia ha sido contundente y ha cerrado la puerta a una alianza antes de primera vuelta.

Uno de los que ha encabezado la propuesta de una alianza ha sido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de sus redes sociales y en una entrevista recientemente dada a Vicky Dávila dejó en el aire la idea de una unión entre la candidata del Centro Democrático y el abogado avalado por firmas.

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Sin embargo, De la Espriella descartó en una entrevista con Noticias RCN la posibilidad de una unión con la congresista caucana. “Voy a ir a primera vuelta, voy a derrotar a Paloma y pasaré a segunda vuelta con Iván Cepeda”, expresó el candidato, agregando que “lo importante aquí es que Iván Cepeda no tiene cómo ganar en primera vuelta”.

Abelardo enfatizó en que no es posible la unión porque Paloma no puede retirarse de la contienda, pues aseguró que, al ella haber ido a una consulta, está obligada a ir a primera vuelta. “Hay que dejar el drama; esa es la democracia. Aquí nadie está peleando, Paloma no es mi enemiga, Paloma es una competidora mía”, subrayó.

En la misma entrevista, De la Espriella se refirió a su relación con el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe. “Lo quiero y lo aprecio mucho”, aludió el abogado, que se autodefinió como un “hijo rebelde”.