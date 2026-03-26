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Uribe respondió sobre posible unión entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, ¿será una realidad?

El expresidente habló sobre las posibilidades de una unión entre el candidato avalado por firmas y la aspirante a la presidencia por el Centro Democrático.

  • Álvaro Uribe pone sobre la mesa una unión entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry, Juan Antonio Sánchez Ocampo y Manuel Saldarriaga Quintero.
    Álvaro Uribe pone sobre la mesa una unión entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Fotos: Andrés Camilo Suárez Echeverry, Juan Antonio Sánchez Ocampo y Manuel Saldarriaga Quintero.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Ante los últimos resultados de las encuestas y los escenarios posibles contra el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió sobre la idea de una posible unión entre los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

El líder natural del Centro Democrático dio su percepción en una entrevista con la periodista y precandidata presidencial derrotada en la Gran Consulta Vicky Dávila, quien le puso sobre la mesa el escenario de que alguno de los dos candidatos que secundan a Cepeda en los sondeos se descuelgue.

Lea también: ¿Unión de Paloma y Abelardo? Uribe lanzó mensaje con la iniciativa y De la Espriella ya respondió

Ante esa pregunta propuesta por Dávila, el expresidente fue claro en que para él, “por encima de Paloma y de Abelardo está Colombia y es lo que importa”. “En el raciocinio que acabas de hacer dices si alguno se descuelga, sí, y entonces habría la posibilidad que quien no se descuelgue no solamente pase a la segunda vuelta, sino que podría hacerse un esfuerzo para que gane en primera vuelta”, agregó.

Pero Uribe Vélez enfatizó en que hoy ve difícil que alguno de los dos candidatos se quede atrás en las encuestas, pero subrayó que “si se diera, es una hipótesis que hay que considerar”.

“Abelardo ha tenido una posición importante desde que apareció en la campaña, digo electoralmente, en intención de voto. Paloma hoy está en una posición en la que la Gran Consulta la acompañó y la acompañaron más de tres millones de votantes y la consulta tuvo casi seis millones de votos”, sostuvo.

¿Hay posibilidad de que Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia se descuelguen antes de llevar a primera vuelta?

Aunque el expresidente Álvaro Uribe Vélez dejó en el aire la idea de una unión entre De la Espriella y Valencia si alguno de los dos se descuelga, este escenario parece poco probable; sin embargo, los últimos sondeos marcan tendencias contrarias para los dos candidatos.

Las última encuestas de Intel, GAD3 y CNC marcan un crecimiento de la ganadora de la Gran Consulta, mientras que el abogado aspirante a la presidencia avalado por firmas ha perdido algunos puntos.

Otro dato importante de los sondeos es lo que pasaría en una eventual segunda vuelta enfrentándose al candidato del gobierno Iván Cepeda. Mientras el aspirante del Pacto Histórico sería el ganador enfrentando a De la Espriella, las encuestas GAD3 y CNC marcan un posible empate técnico con Valencia.

Por ahora, parece que la unión entre los dos aspirantes sólo se daría en una segunda vuelta, pues antes de la primera, Paloma Valencia sigue sumando apoyos de varios movimientos como generales retirados y exministros de Defensa, mientras que Abelardo se desmarca de los partidos tradicionales.

Siga leyendo: Paloma Valencia supera a Abelardo en nueva encuesta con 22% y se acerca a Cepeda que sigue en 34%

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