Uribe respondió sobre posible unión entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, ¿será una realidad?

Ante los últimos resultados de las encuestas y los escenarios posibles contra el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió sobre la idea de una posible unión entre los candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

El líder natural del Centro Democrático dio su percepción en una entrevista con la periodista y precandidata presidencial derrotada en la Gran Consulta Vicky Dávila, quien le puso sobre la mesa el escenario de que alguno de los dos candidatos que secundan a Cepeda en los sondeos se descuelgue.

Lea también: ¿Unión de Paloma y Abelardo? Uribe lanzó mensaje con la iniciativa y De la Espriella ya respondió

Ante esa pregunta propuesta por Dávila, el expresidente fue claro en que para él, “por encima de Paloma y de Abelardo está Colombia y es lo que importa”. “En el raciocinio que acabas de hacer dices si alguno se descuelga, sí, y entonces habría la posibilidad que quien no se descuelgue no solamente pase a la segunda vuelta, sino que podría hacerse un esfuerzo para que gane en primera vuelta”, agregó.

Pero Uribe Vélez enfatizó en que hoy ve difícil que alguno de los dos candidatos se quede atrás en las encuestas, pero subrayó que “si se diera, es una hipótesis que hay que considerar”.