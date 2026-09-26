Patrullajes y videos: así comunica De la Espriella su política de seguridad

“Que sigan criticando, que eso me impulsa”, respondió el presidente Abelardo de la Espriella a un periodista que le preguntó por aquellos que le han cuestionado que ande con una pistola al cinto. Fue una semana movida para su agenda de seguridad.
Estuvo patrullando en Santa Marta durante el paro armado de “Los Pachenca” y en Cali capturando presuntos delincuentes en horas de la madrugada. Lo último fue el viernes, cuando montó en Barranquilla toda una puesta en escena para extraditar a Estados Unidos a alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera.
Vámonos a principios de la semana. La Fuerza Pública dio de baja a alias Cholo, cabecilla de “Los Pachenca”. Como ya lo ha hecho varias veces, el mandatario salió a dar una rueda de prensa para anunciar el hecho, con cadáveres en bolsas blancas al pie de la mesa, una imagen que viene desde la “Operación Azarías” contra las disidencias de “Iván Mordisco”, a principios de septiembre. Es decir que lleva casi un mes mostrando la misma escena en diferentes operativos.
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Eso se convirtió en una advertencia de frente. En su patrullaje de Santa Marta en la madrugada del miércoles, el Presidente dijo: “Si no se someten, los voy a mandar al infierno en una bolsa, como corresponde y como se merecen”.