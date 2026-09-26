Colombia empató con México y dejó varias señales en el inicio de la era post Mundial: vea los goles

La Selección Colombia inició su etapa posterior al Mundial con un empate 1-1 frente a México, en Baltimore, en un partido que sirvió para que Néstor Lorenzo probara nombres y variantes de cara a los próximos compromisos ante Paraguay y Perú.
El resultado pasó a un segundo plano frente a varios aspectos que dejó el conjunto cafetero. Uno de ellos fue la capacidad goleadora de Luis Suárez, quien volvió a aparecer en el área para marcar el primer tanto del encuentro y confirmar el buen momento que atraviesa.
A los 9 minutos, Richard Ríos levantó un centro preciso al área y Suárez se impuso de cabeza para vencer al arquero mexicano. El delantero continúa en racha, pues entre sus actuaciones con el Sporting de Lisboa y este tanto con la Selección suma ocho goles en sus últimos siete partidos.