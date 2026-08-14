De la Espriella designó al pastor John Milton Rodríguez como liquidador de MinIgualdad

El presidente Abelardo de la Espriella designó a John Milton Rodríguez como el nuevo liquidador del Ministerio de la Igualdad. Se trata de un pastor cristiano que fue senador por el partido, también cristiano, Colombia Justa Libres, y candidato presidencial en 2022. Para estas elecciones, Rodríguez apoyó la fórmula de De la Espriella y José Manuel Restrepo desde primera vuelta. Se suma a otros líderes religiosos que lo apoyaron, como las congresistas Sara Castellanos y Carol Borda, de Salvación Nacional, o el ministro de Vivienda Jaime Andrés Beltrán, también pastor.

Razones del cierre del MinIgualdad por fallo de la Corte Constitucional

La cartera fue una apuesta que fracasó en el gobierno del expresidente Gustavo Petro y detrás de su cierre está una orden de la Corte Constitucional. El alto tribunal había tumbado la Ley 2281 de 2023, norma que dio origen al MinIgualdad, por no contar con el respaldo fiscal exigido por el Ministerio de Hacienda. El Congreso pasado tuvo plazo hasta el pasado 20 de junio para tramitar una ley que corrigiera esas fallas y permitiera que el MinIgualdad siguiera operando, pero el plazo se venció sin que la iniciativa saliera adelante. Por eso, quedó el camino de la liquidación, cuyo proceso duraría un año, inicialmente. Con este cargo, Rodríguez tendrá sueldo y prestaciones equivalentes a los de un ministro, y estará encargado de los contratos, obligaciones, procesos judiciales, bienes, informes y personal de la entidad, entre otras funciones.

Alertas por contratación de última hora e investigación de organismos de control

Las polémicas no cesaron, incluso hasta el empalme. El equipo de De la Espriella pidió congelar las contrataciones de personal de última hora en el Ministerio de la Igualdad. A un día de que se terminara el gobierno de Petro, el 6 de agosto, se pidió suspender desembolsos y revisar un anticipo por 9.082 millones de pesos. En ese sentido, se solicitó la suspensión inmediata de toda nueva vinculación de personal mediante empresas temporales o bolsas de empleo, así como el congelamiento de los anticipos, la nómina y los desembolsos del contrato EGA-033; ICD-008-2026, por 30.275 millones de pesos, suscrito con LABORANDO S.A.S. para la vinculación de 1.270 personas en misión. Según el equipo de empalme, estas solicitudes se suman a una alerta fiscal de la Contraloría por un riesgo superior a 140.910 millones de pesos en contratos con LABORANDO S.A.S., así como a una indagación de la Procuraduría por contratos cercanos a 30.000 millones de pesos destinados, presuntamente, a burocracia en plena fase de liquidación. Además, se pidió la entrega del inventario contable y contractual completo para efectos de auditoría. La notificación también fue remitida con copia al expresidente Gustavo Petro, así como a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, Fiduprevisora y Fiducoldex.

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