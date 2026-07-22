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“La cultura no puede ser secuestrada por un solo sector”: Paola Holguín, ministra de cultura entrante

Paola Holguín recorrió las instalaciones del Palacio de Cultura Rafael Uribe Uribe, donde tendrá una sede alterna el próximo presidente de la república.

  • Paola Holguín es una de las antioqueña en el gabinete de Abelardo de la Espriella. FOTO colprensa
    Paola Holguín es una de las antioqueña en el gabinete de Abelardo de la Espriella. FOTO colprensa
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 2 horas
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Poco antes del mediodía del miércoles 22 de julio, Paola Holguín entró al Palacio de Cultura Rafael Uribe Uribe en su calidad de ministra de Cultura del próximo gobierno nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella. Durante una hora, Holguín conoció algunos de los proyectos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en un recorrido en el que la acompañó Roberto Rave, director de la entidad local.

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Luego de escuchar una recepción de trovas, pasar por el salón del Cancionero de Antioquia –una exposición sobre la historia musical de la región– y asistir por unos minutos a un ensayo de la Orquesta de Antioquia (ODA), Holguín atendió a la prensa que acudió al recorrido. La futura ministra afirmó que quedó impresionada por los proyectos culturales que conoció en Antioquia y destacó iniciativas relacionadas con la música urbana, la música moderna y las industrias creativas.

“Estoy feliz de estar aquí en el Palacio de la Cultura, conociendo todos los esfuerzos que se están haciendo desde Antioquia. De verdad creo que aquí se está haciendo un esfuerzo muy grande por las industrias creativas y son un ejemplo de cómo tenemos que avanzar en el país”, señaló.

Holguín explicó que el Gobierno entrante aún se encuentra en la etapa de empalme, pero indicó que el presidente electo ha dado instrucciones precisas sobre la importancia que tendrá la cultura dentro de su administración.

“El presidente Abelardo de la Espriella ha sido muy claro sobre la importancia de la cultura en la construcción de la patria milagro, pero también sobre cómo tenemos que gobernar desde y para las regiones”, afirmó. Durante su visita también se refirió a las reuniones sostenidas con autoridades locales y alcaldes de Antioquia, en las que, según dijo, fueron presentadas diferentes solicitudes relacionadas con el sector cultural.

La ministra designada explicó que entre los temas planteados están la necesidad de agilizar permisos relacionados con bienes patrimoniales, fortalecer procesos institucionales y avanzar en estrategias para la promoción internacional del patrimonio artístico colombiano. “Hay enormes retos, pero también una capacidad institucional muy grande”, expresó.

Uno de los anuncios realizados durante la jornada fue la decisión del presidente electo de establecer un despacho alterno de la Presidencia de la República en Medellín, dentro del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Según Holguín, esa decisión hace parte de la promesa de campaña de gobernar desde diferentes regiones del país y no únicamente desde Bogotá.

Además, confirmó que la sede principal de ProColombia será trasladada a Medellín y que la ciudad también albergará el centro principal del Escudo de las Américas para la región, una iniciativa enfocada en temas de seguridad. Frente al futuro funcionamiento del Palacio de la Cultura, Holguín señaló que todavía no existen decisiones definitivas sobre la forma en que operará el edificio una vez entre en funcionamiento el despacho presidencial.

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Indicó que esas determinaciones corresponderán a la Presidencia de la República y a la Gobernación de Antioquia, aunque aseguró que existe el interés de mantener los espacios abiertos para la ciudadanía. “Para el presidente es muy importante que los espacios estén abiertos para los ciudadanos. De hecho, una de las instrucciones es convertir la Casa de Nariño en un museo”, manifestó.

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Consultada por este diario sobre el concepto “batalla cultural”, mencionado tras su designación, Holguín explicó que la propuesta busca ampliar la comprensión del papel de la cultura en el país. “La cultura debe entenderse como parte de la identidad de la nación, como el patrimonio que hay que proteger, como las artes, pero también como un puente. No puede ser secuestrada por un solo sector; tiene que representar el alma y el pensamiento de todos los colombianos”, afirmó.

Preguntas y respuestas

¿Qué cambios anunció el Gobierno electo para Medellín en materia de presencia institucional?
La ministra designada confirmó que el presidente electo decidió establecer un despacho alterno de la Presidencia de la República en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Además, anunció el traslado de la sede principal de ProColombia a Medellín y la creación del centro principal del Escudo de las Américas para la región.
¿Qué es la “batalla cultural” mencionada por Paola Holguín?
Holguín explicó que ese concepto busca ampliar la visión sobre la cultura, entendiéndola no solo como patrimonio y artes, sino también como un elemento de identidad nacional y un puente entre diferentes sectores de la sociedad. Afirmó que la cultura no debe representar únicamente a un grupo, sino a todos los colombianos.
¿Cuándo comenzarán a implementarse los anuncios realizados por el Gobierno electo?
La noticia no precisa una fecha para la puesta en marcha de las medidas anunciadas. Holguín explicó que el Gobierno aún se encuentra en la etapa de empalme y que varios aspectos, como la operación del Palacio de la Cultura, siguen pendientes de definición.
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