“La cultura no puede ser secuestrada por un solo sector”: Paola Holguín, ministra de cultura entrante

Poco antes del mediodía del miércoles 22 de julio, Paola Holguín entró al Palacio de Cultura Rafael Uribe Uribe en su calidad de ministra de Cultura del próximo gobierno nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella. Durante una hora, Holguín conoció algunos de los proyectos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, en un recorrido en el que la acompañó Roberto Rave, director de la entidad local.

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Luego de escuchar una recepción de trovas, pasar por el salón del Cancionero de Antioquia –una exposición sobre la historia musical de la región– y asistir por unos minutos a un ensayo de la Orquesta de Antioquia (ODA), Holguín atendió a la prensa que acudió al recorrido. La futura ministra afirmó que quedó impresionada por los proyectos culturales que conoció en Antioquia y destacó iniciativas relacionadas con la música urbana, la música moderna y las industrias creativas.

“Estoy feliz de estar aquí en el Palacio de la Cultura, conociendo todos los esfuerzos que se están haciendo desde Antioquia. De verdad creo que aquí se está haciendo un esfuerzo muy grande por las industrias creativas y son un ejemplo de cómo tenemos que avanzar en el país”, señaló.

Holguín explicó que el Gobierno entrante aún se encuentra en la etapa de empalme, pero indicó que el presidente electo ha dado instrucciones precisas sobre la importancia que tendrá la cultura dentro de su administración.

“El presidente Abelardo de la Espriella ha sido muy claro sobre la importancia de la cultura en la construcción de la patria milagro, pero también sobre cómo tenemos que gobernar desde y para las regiones”, afirmó. Durante su visita también se refirió a las reuniones sostenidas con autoridades locales y alcaldes de Antioquia, en las que, según dijo, fueron presentadas diferentes solicitudes relacionadas con el sector cultural.