Abogado de Eva Ferrer dice que “no conoce” las pruebas de su cliente contra Verónica Alcocer

El abogado de Eva Ferrer, exasesora del gobierno de Gustavo Petro y examiga de Verónica Alcocer, se refirió a que “no conoce” las pruebas que la española tiene contra la exprimera dama. El profesional se llama Jhony Batalla.
Sus declaraciones llegan después de que Ferrer diera una explosiva entrevista a la revista Semana en la que señaló a Alcocer de presuntamente traficar con drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela, durante la administración pasada.
La ex primera dama ha negado los hechos que le atribuyó Ferrer. “Jamás participé en las conductas que se han pretendido atribuirme”, afirmó en un derecho de petición que envió a la Fiscalía para conocer detalles sobre las actuaciones anunciadas públicamente.