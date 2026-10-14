El dolor de perder una madre: la desgarradora lucha de Cristina Serrano Gnecco en la cuarta temporada del pódcast ¡Qué locura!

Tras tres entregas y capítulos con historias de impacto nacional, ¡Qué locura! de lo que no se habla, el pódcast de Bumbox conducido por la periodista María Elvira Arango regresó este miércoles 14 de octubre con su cuarta temporada y nuevos relatos. Esta nueva entrega trae en total nueve episodios concebidos con grandes protagonistas para diseccionar la salud mental a través de testimonios crudos, voces expertas y relatos que atraviesan los límites de lo cotidiano. Le puede interesar: Así es el “Bluetoothing”, la peligrosa práctica de inyectarse sangre ajena que podría aumentar diagnósticos de VIH Entre las historias de esta edición, el primer capítulo expone una de las heridas más profundas del país: el proceso de Cristina Serrano Gnecco tras el asesinato de su madre, María Mercedes Gnecco, ocurrido el pasado 5 de octubre de 2021.

Ella es Cristina Serrano Gnecco, la protagonista del primer capítulo de la cuarta temporada del pódcast. FOTO: Captura de video de YouTube @bumboxpodcast

Un duelo sin tregua en medio de los estrados judiciales

La madrugada del crimen cambió la vida de Cristina para siempre. La llamada del principal investigado, José Manuel Gnecco, anunciaba una supuesta entrada de ladrones que nunca ocurrió. Las investigaciones posteriores de la Fiscalía descartaron la presencia de terceros, dejando al descubierto una realidad devastadora. ”Me llama el mismo sujeto a las 10 de la noche del 5 de octubre de 2021 y me indica que se entraron unos tipos a la casa, que mi mamá los vio primero que él y que mi mamá alertó con un grito... y luego llama a la policía y luego se la llevan dándola él por muerta... y tenía signos vitales”, relató Cristina sobre la noche en que perdió a su madre. Lejos de encontrar un cierre, la familia enfrenta un camino marcado por aplazamientos judiciales, recursos y la libertad del presunto responsable. Para Cristina, la ausencia de una sentencia firme impide todavía pasar la página.

“Cada tanto uno oye las noticias, habla con la gente en la Fiscalía y el caso no se ha cerrado, no se ha hecho justicia. Eso es como que no has podido terminar de enterrar a tu mamá. Uno se tiene que fraccionar un poquito para lidiar con estas cosas. Uno tiene que tener una parte de la personalidad recia, digna, fuerte, que se presente en esas audiencias y vea a la cara al presunto asesino de tu madre”, contó.

La memoria como trinchera y refugio

Entre expedientes y audiencias penales, el verdadero campo de batalla ocurre en la memoria. Recordar a María Mercedes —a quien llamaban cariñosamente Mersa— implica abrazar una infancia luminosa, marcada por la complicidad, la música de los Beatles y las tardes compartidas comprando quesitos saliendo del colegio.

Sin embargo, el trauma también devela secretos enterrados en el tiempo, como el pasado y las sombras de un entorno familiar complejo. “Cosas que yo me vine a enterar después de su muerte es que ella en su adolescencia desarrolló un desorden que se llama tricotilomanía, durísimo... Y yo a veces me pregunto, porque entonces, claro, el mundo de los sueños... ¿Será que ella sí presentía de alguna forma que su fin era trágico...?”, reflexionó Cristina. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Actualmente, el pódcast, que también se puede ver y escuchar por plataformas como YouTube, se consolida como un espacio seguro para abordar los rincones más oscuros del dolor humano.

Según los creadores del podcast, cada episodio de esta cuarta temporada “invita a reflexionar” sobre la salud mental, la prevención y la necesidad colectiva de aprender a habitar las pérdidas que marcan un antes y un después en la vida. También le puede interesar: ¿Los médicos recetan lo que usted necesita? Estudio cuestiona el marketing de las farmacéuticas Bloque de preguntas y respuestas