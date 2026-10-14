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Exfarc rechazan acusaciones de María Claudia Tarazona por crimen de Miguel Uribe: “Infundadas”

Figuras como Pablo Catatumbo Torres y Sandra Ramírez negaron el vínculo del Partido Comunes con el crimen de Miguel Uribe Turbay, tras los señalamientos de su viuda.

  • Sandra Ramírez y Julián Gallo, excongresistas del Partido Comunes, estuvieron entre aquellos que rechazaron las declaraciones de Tarazona. Foto: Colprensa.
    Sandra Ramírez y Julián Gallo, excongresistas del Partido Comunes, estuvieron entre aquellos que rechazaron las declaraciones de Tarazona. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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Colprensa
hace 2 horas
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Varios de los ex jefes de las extintas Farc, quienes ocuparon escaños en el Congreso, rechazaron este miércoles los señalamientos hechos por María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien señaló que la orden del magnicidio salió del Congreso. De hecho, deslizó el nombre del Partido Comunes, con el que los exguerrilleros tuvieron curules durante ocho años en el Capitolio Nacional.

“Rechazamos las infundadas declaraciones de la señora Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, queremos reiterar a la opinión pública y a la comunidad internacional, nuestro indeclinable compromiso con la paz que firmamos hace 10 años con el Estado colombiano. Ni los entrampamientos, ni las calumnias, ni los montajes, podrán alejarnos de ese camino”, afirmaron, entre otros, Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo Torres, Sandra Ramírez, Omar de Jesús Restrepo, Imelda Daza Cotes y Luis Alberto Albán.

En su carta, los exFarc dijeron estar atentos a atender “cualquier requerimiento de las autoridades”, en caso de que se abra una línea de investigación en ese sentido, al advertir que han obrado con arreglo a los preceptos de la Constitución.

“Lo anterior, sin detrimento de acudir a las acciones legales, a que haya lugar, para la defensa de nuestra honra y buen nombre, para lo cual ya hemos otorgado los poderes correspondientes”, advirtieron en su mensaje público.

La denuncia de María Claudia Tarazona sobre la orden del magnicidio

Tarazona dijo a Noticias Caracol que la orden del crimen de Uribe salió del Congreso y el dinero de Venezuela.

“Dice la información que la orden salió del Congreso, y pues no podemos olvidar que en el Congreso estaban militantes de las Farc”, afirmó Tarazona, sin entregar pruebas de su versión.

Eso sí, la viuda aclaró que corresponde a las autoridades verificar la información. Señaló que están a la espera de que la Fiscalía abra esa línea de investigación dentro del caso que ya suma siete condenas.

Reacciones en el Congreso y avance de las investigaciones de la Fiscalía

Ante la gravedad de las acusaciones, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, le pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que “adelante todas las actuaciones necesarias para verificar esta información y agotar las líneas de investigación correspondientes, con plena observancia del debido proceso y la reserva legal”.

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Por su parte, el senador Hernán Cadavid, también uribista, calificó la denuncia como grave y pidió investigarla a fondo. “El acuerdo de paz abrió las puertas del Congreso a las Farc, otorgó curules y beneficios mientras el país seguía esperando justicia”, afirmó.

Mientras, el expresidente Uribe dijo que “el dolor del asesinato de nuestro compañero y gran líder, Miguel Uribe Turbay, no pasa, y hoy todo se revive. Y nos preocupamos inmensamente por la denuncia que ha hecho su señora esposa, doña María Claudia. Por favor, todo el apoyo a María Claudia, toda la protección y que se descubra este magnicidio”.

Las autoridades han arrestado a nueve personas por el crimen de Uribe Turbay, siete de ellos ya fueron condenados y dos esperan el llamado a juicio. La Fiscalía sostiene la tesis de que los autores intelectuales del asesinato fueron las disidencias de la Segunda Marquetalia, que contrató a una banda criminal para cometer el magnicidio.

Bloque de preguntas frecuentes

¿Qué dijo la viuda de Miguel Uribe Turbay sobre el Congreso y las Farc?
María Claudia Tarazona afirmó en entrevista que la orden del magnicidio de su esposo salió del Congreso de la República y mencionó la presencia del Partido Comunes (ex-Farc) en el recinto, aunque aclaró que corresponde a las autoridades verificar la información.
¿Cómo respondieron los exintegrantes de las Farc a las acusaciones?
Los excongresistas de las extintas Farc rechazaron enfáticamente las declaraciones, reiteraron su compromiso con el acuerdo de paz firmado hace 10 años y anunciaron que otorgaron poderes legales para defender su honra y buen nombre.
¿Cuál es la hipótesis oficial de la Fiscalía sobre los autores intelectuales del magnicidio?
La Fiscalía sostiene que los autores intelectuales del crimen de Miguel Uribe Turbay fueron las disidencias de la Segunda Marquetalia, grupo que contrató a una banda criminal local para ejecutar el atentado.
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