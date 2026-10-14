Exfarc rechazan acusaciones de María Claudia Tarazona por crimen de Miguel Uribe: “Infundadas”

Varios de los ex jefes de las extintas Farc, quienes ocuparon escaños en el Congreso, rechazaron este miércoles los señalamientos hechos por María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien señaló que la orden del magnicidio salió del Congreso. De hecho, deslizó el nombre del Partido Comunes, con el que los exguerrilleros tuvieron curules durante ocho años en el Capitolio Nacional.

“Rechazamos las infundadas declaraciones de la señora Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, queremos reiterar a la opinión pública y a la comunidad internacional, nuestro indeclinable compromiso con la paz que firmamos hace 10 años con el Estado colombiano. Ni los entrampamientos, ni las calumnias, ni los montajes, podrán alejarnos de ese camino”, afirmaron, entre otros, Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo Torres, Sandra Ramírez, Omar de Jesús Restrepo, Imelda Daza Cotes y Luis Alberto Albán.

En su carta, los exFarc dijeron estar atentos a atender “cualquier requerimiento de las autoridades”, en caso de que se abra una línea de investigación en ese sentido, al advertir que han obrado con arreglo a los preceptos de la Constitución.

“Lo anterior, sin detrimento de acudir a las acciones legales, a que haya lugar, para la defensa de nuestra honra y buen nombre, para lo cual ya hemos otorgado los poderes correspondientes”, advirtieron en su mensaje público.