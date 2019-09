¿Abonan el camino para intervenir a Coomeva?

La razón de la Supersalud se sustenta en que en septiembre de 2016 realizó una visita a la EPS en Barrancabermeja (Santander), y encontró que no se “garantiza una atención adecuada”, por lo que le solicitó hacer lo necesario para cambiar ese panorama. Tras un año, en octubre de 2017, la EPS no resolvió esas fallas, por lo que, dos años después, decidió multarla.

Hace menos de una semana la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Superintendencia de Salud que interviniera esta EPS y, aunque por ahora no se da una medida tan drástica, ayer se conoció que la sancionó con $227 millones.

De acuerdo con la Supersalud, el procedimiento de Peticiones, quejas y reclamos (PQR) con el que cuenta la EPS no es “el adecuado, por cuanto en la verificación de los casos se encontraron trámites vencidos y sin solución de fondo, respuestas fuera de los tiempos establecidos por la Supersalud”, explica el organismo de control en un comunicado.

Según la Supersalud, los baños para los usuarios en Barrancabermeja “no cuentan con condiciones para el uso de personas en condición de discapacidad” y no hay sillas para adultos mayores.

Andrés Mora, superintendente Delegado para los Procesos Administrativos, explicó que “la EPS Coomeva al no corregir los hallazgos, no garantizó a sus usuarios una adecuada atención con los criterios y especificaciones de calidad establecidos en las normas”. La Supersalud cuestiona que la oficina de Atención al Usuario de la EPS no cuenta con infraestructura requerida para la atención de los adultos mayores y “no se está garantizando la oportunidad en la autorización y atención de los servicios, medicamentos y procedimientos oncológicos”.

Esta decisión va en la línea de una posible intervención, camino que ya pidió la Procuraduría y que organizaciones de pacientes esperan para obtener una mejor atención.

EL COLOMBIANO buscó respuesta de la EPS, pero respondieron que no se pronunciarán, aunque precisaron que “aún quedan algunos recursos de apelación”, por lo que la decisión no está en firme.