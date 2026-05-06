Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

Previo al día de las madres, Juanes lanza el video de la canción que le dedicó a Alicia, su mamá

Alicia Aristizabal, la madre de Juanes, falleció en septiembre del año pasado. Juanes alcanzó a mostrarle una canción, en un ritmo muy andino, que a ella le encantó.

    De Juanes se esperan noticias para Medellín en próximos dias. FOTO Colprensa
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
Hoy te escribo, madre linda / Después de unos tristes días / Gracias por las energías

Que tu recuerdo me brinda / No te olvides, madre linda / Que eres tú a quien más admiro

Y aunque tu ausencia respiro / Tu valentía me sorprende / La luz de mi alma depende / De la forma en que te miro /.

Así comienza Madre, la canción del más reciente disco de Juanes, JuanesTeban, que le dedicó a su madre Alicia, fallecida el año pasado a los 95 años.

Para recordar a doña Alicia y justo en el marco del Día de las Madres (que se celebra en Colombia este domingo10 de mayo), Juanes presenta un video acústico en vivo de esta canción. “El tema, que cierra su más reciente álbum JuanesTeban, es una balada íntima concebida como un tributo profundamente personal a su madre, tras su fallecimiento el año pasado, dando como resultado una de las composiciones más conmovedoras de su carrera. El video fue dirigido por Juanes, Diego Cadavid y Mario Alzate”.

En el lanzamiento del disco tuvimos la oportunidad de hablar con Juanes y de hablar concretamente de esta canción, del proceso de escribir y grabar Madre: “El proceso fue muy largo porque a pesar de que vivió 95 años, fueron los últimos tres en los que estuvo más delicada y desde ese momento, que yo iba a Medellín al hospital y la veía más vulnerable, empecé a hacer esta canción. Obviamente es la canción que uno nunca quisiera hacer pero son cosas que pasan en la vida y también son catarsis. Yo tenía ese motivo andino, en la música, que parece ser una chacarera o un bambuco hace mucho tiempo y se juntaron las dos cosas”.

En ese momento nos explicó que hizo dos versiones de la canción, la primera muy triste, que no le gustaba y después volvió a la canción a ver qué le faltaba. “Es muy especial para mi, no sé si hoy la podría cantar en vivo, seguro más adelante lo haré”, concluyó.

Doña Alicia pudo escuchar la canción antes de su fallecimiento; “le encantó y ese momento fue profundamente especial para mí. Madre es una canción muy importante para mí. Es para mi mamá, pero desde el amor, la gratitud y la celebración de su vida. Por haberme dado la vida y haberme puesto en este plano. Así que esta canción es para ti, Doña Alicia”, dijo Juanes.

Actualmente, Juanes se encuentra en el Bime Bogotá, una de las citas anuales más importantes de la industria musical en Iberoamérica, una plataforma ideal para visibilizar el talento colombiano y el 14 de mayo recibirá el premio Artista Leyenda de Nuestra Tierra en la gala de estos premios en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.

