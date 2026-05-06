Previo al día de las madres, Juanes lanza el video de la canción que le dedicó a Alicia, su mamá

Hoy te escribo, madre linda / Después de unos tristes días / Gracias por las energías
Que tu recuerdo me brinda / No te olvides, madre linda / Que eres tú a quien más admiro
Y aunque tu ausencia respiro / Tu valentía me sorprende / La luz de mi alma depende / De la forma en que te miro /.
Así comienza Madre, la canción del más reciente disco de Juanes, JuanesTeban, que le dedicó a su madre Alicia, fallecida el año pasado a los 95 años.
Para recordar a doña Alicia y justo en el marco del Día de las Madres (que se celebra en Colombia este domingo10 de mayo), Juanes presenta un video acústico en vivo de esta canción. “El tema, que cierra su más reciente álbum JuanesTeban, es una balada íntima concebida como un tributo profundamente personal a su madre, tras su fallecimiento el año pasado, dando como resultado una de las composiciones más conmovedoras de su carrera. El video fue dirigido por Juanes, Diego Cadavid y Mario Alzate”.