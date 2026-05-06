Video | Lucho explotando contra el árbitro y su reacción tras ser eliminado; reviva los mejores momentos

La tensión y la frustración terminaron desbordando a Luis Díaz en la eliminación del Bayern Múnich frente al Paris Saint-Germain en las semifinales de la UEFA Champions League.

El atacante colombiano protagonizó un momento de furia en el tramo final del partido disputado en el Allianz Arena, luego de reclamarle airadamente al árbitro Joao Pinheiro por una jugada que encendió la polémica.

La acción ocurrió al minuto 77, cuando el Bayern buscaba desesperadamente el gol que le permitiera mantenerse con vida en la serie. Luis Díaz recibió el balón cerca del borde del área y terminó derribado tras un contacto con un rival del PSG. Sin embargo, el juez portugués decidió dejar seguir la jugada y no sancionó falta.