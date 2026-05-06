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Video | Lucho explotando contra el árbitro y su reacción tras ser eliminado; reviva los mejores momentos

El colombiano perdió la calma tras una polémica decisión arbitral, reclamó con furia y terminó amonestado en uno de los momentos más tensos del partido.

  • Luis Díaz reaccionó con evidente molestia contra el árbitro Joao Pinheiro tras una jugada polémica en la semifinal de Champions League entre Bayern Múnich y PSG. FOTO: AFP.
    Luis Díaz reaccionó con evidente molestia contra el árbitro Joao Pinheiro tras una jugada polémica en la semifinal de Champions League entre Bayern Múnich y PSG. FOTO: AFP.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La tensión y la frustración terminaron desbordando a Luis Díaz en la eliminación del Bayern Múnich frente al Paris Saint-Germain en las semifinales de la UEFA Champions League.

El atacante colombiano protagonizó un momento de furia en el tramo final del partido disputado en el Allianz Arena, luego de reclamarle airadamente al árbitro Joao Pinheiro por una jugada que encendió la polémica.

La acción ocurrió al minuto 77, cuando el Bayern buscaba desesperadamente el gol que le permitiera mantenerse con vida en la serie. Luis Díaz recibió el balón cerca del borde del área y terminó derribado tras un contacto con un rival del PSG. Sin embargo, el juez portugués decidió dejar seguir la jugada y no sancionó falta.

La reacción del colombiano fue inmediata. Molesto por la decisión arbitral, ‘Lucho’ se levantó rápidamente y encaró al central con visibles gestos de enojo. El reclamo fue tan fuerte que Joao Pinheiro no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla.

Lea aquí: PSG repite final de Champions tras vencer al Bayern, de Luis Díaz

Las cámaras de la transmisión enfocaron al guajiro completamente ofuscado, lanzando reclamos mientras varios jugadores intentaban calmarlo. La escena reflejó la impotencia del Bayern en una noche complicada y marcada por las decisiones arbitrales que generaron discusión durante buena parte del encuentro.

De hecho, otra de las acciones polémicas del compromiso estuvo relacionada con una posible mano de Joao Neves dentro del área del PSG, jugada que también despertó protestas entre los jugadores bávaros y los aficionados alemanes.

El episodio reflejó la tensión que vivía el Bayern Múnich en una noche complicada en el Allianz Arena. Después del vibrante 5-4 registrado en la ida, el partido de vuelta fue mucho más cerrado y controlado por el PSG, que mostró solidez defensiva y terminó asegurando su clasificación a una nueva final de Champions.

El sueño de conquistar su primera Champions League quedó aplazado, mientras el PSG de Luis Enrique avanzó a la final donde enfrentará al Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest.

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