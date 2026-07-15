¿Se va a atornillar Hollman Morris? El polémico acuerdo de reparación del Estado que le da beneficios a él y su familia

A Hollman Morris, el cuestionado gerente de RTVC, el Gobierno Petro le ofreció este martes excusas públicas al periodista y a su familia por persecución y hostigamiento sufridos entre 2004 y 2009. El acto de perdón nace de un compromiso internacional y no de la condición de Morris como gerente de RTVC. Sin embargo, las denuncias por presunto acoso laboral y sexual han puesto el foco sobre el mensaje que transmite el Gobierno al convertirlo en el protagonista de un reconocimiento público. El acuerdo, firmado semanas antes del cambio de gobierno, incluye una serie producida por Inravisión, auxilios educativos de hasta $224 millones por hijo y una indemnización aún sin definir. El acto de reconocimiento se realizó en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño y también cobija a su familia, como parte de un Acuerdo de Solución Amistosa alcanzado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Su esposa, Patricia Casas, y sus hijos, Daniela y Felipe Morris Casas, también están incluidos en el expediente que documenta denuncias de persecución, hostigamiento, amenazas, estigmatización y vigilancia ilegal atribuidas a agentes del Estado entre 2004 y 2009, cuando Morris dirigía el programa Contravía.

Según se conoció, entre las medidas de reparación pactadas, Inravisión —el Sistema de Medios Públicos que dirige el propio Morris— deberá asumir los costos técnicos, operativos, presupuestales y logísticos de una serie sobre el caso, que tendrá que estrenarse dentro del año siguiente a la firma del acuerdo y cuya ejecución podrá extenderse hasta por cinco años.

A esto se suma que, a través del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX-, otorgará un (1) auxilio educativo a Daniela Morris y a Felipe Morris, con el objetivo de financiar un programa académico de nivel técnico profesional, tecnológico, universitario o de posgrado en una Institución de Educación Superior, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, en modalidad presencial, distancia o virtual. Según se lee en el documento, el auxilio económico cubrirá el valor de la matrícula de los semestres de un programa académico de nivel técnico profesional, tecnológico, universitario o de posgrado en una Institución de Educación Superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, “en modalidad presencial, distancia o virtual, por un valor por semestre de hasta once (11) SMMLV y un recurso de sostenimiento semestral de dos (2) SMMLV si la Institución de Educación Superior se encuentra en el municipio de residencia del beneficiario o cuatro (4) SMMLV si la Institución de Educación Superior está fuera del municipio de residencia del beneficiario”.

El beneficio podrá empezar a usarse hasta cinco años después de firmado el acuerdo. El acuerdo contempla además la inclusión de Felipe Morris en el Registro Único de Víctimas para tramitar su exención del servicio militar, atención psicológica o psiquiátrica para la familia y reuniones de seguimiento cada cuatro meses durante dos años.

Sobre la indemnización económica, el documento remite a la Ley 288 de 1996 para su posterior tasación, sin fijar todavía un monto ni el costo fiscal total del acuerdo, aunque precisa que se descontarán los pagos ya recibidos para evitar una doble compensación. El acuerdo fue suscrito en junio de este año, semanas antes del cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto. Debido a que el estreno de la serie puede ocurrir dentro del año siguiente a su firma y su financiación se extiende hasta por varios años, buena parte de la ejecución y el costo de estas obligaciones recaería en la próxima administración, la de Abelardo de la Espriella. Allí es donde recae la versión de si, a la final, Morris está buscando (y ya habría logrado) adjudicarse un “tiempo extra” dentro del Estado. Lea también: Con gripa y un gabinete que nadie reconoce: crónica de uno de los últimos consejos de ministros de Petro Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas: