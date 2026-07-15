¿Las mujeres deberían renunciar a su voto? La polémica propuesta que se evaluó en una cumbre conservadora femenina en EE. UU.

La idea de que una mujer renuncie voluntariamente a su derecho al voto para que sea su esposo quien decida por toda la familia parecía un debate del pasado. Sin embargo, esa propuesta fue una de las más comentadas durante la Cumbre de Liderazgo Femenino de Turning Point USA, celebrada en Texas, y terminó convirtiéndose en uno de los temas políticos más discutidos en redes sociales en Estados Unidos.
La controversia comenzó cuando la influencer conservadora Savannah Stone, de 21 años, cuestionó el sufragio femenino y defendió el llamado “voto por hogar”, un sistema en el que existiría un solo voto por familia y sería el hombre, como jefe del hogar, quien tomaría la decisión final.
Stone, reconocida por promover los roles tradicionales de género y el movimiento tradwife (esposa tradicional), sostiene que el matrimonio funciona como una sola unidad y que, por tanto, el esposo debería representar políticamente a toda la familia.