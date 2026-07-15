“Si morimos, morimos juntos”: el dramático relato de la esposa del pasajero que casi fue succionado de un avión de Ryanair

El accidente ocurrido a bordo de un vuelo de Ryanair entre Salónica (Grecia) y Memmingen (Alemania) sigue revelando nuevos detalles. Esta vez fue Svetlana Grković, esposa del pasajero que estuvo a punto de ser succionado por una ventanilla rota en pleno vuelo, quien relató el angustioso momento en el que creyó que ambos perderían la vida. “Si morimos, morimos juntos”, recordó haber pensado mientras sujetaba con todas sus fuerzas las piernas de su esposo, Ljubisa Karović, de 61 años, para impedir que fuera expulsado del avión. En declaraciones a la emisora pública griega ERT y al medio serbio Nova, la mujer aseguró que su marido quedó con “la mitad del cuerpo fuera del avión”, alcanzando a sobresalir hasta el pecho durante aproximadamente dos minutos.

”Reaccioné de inmediato y le agarré las piernas”, explicó. Con la ayuda de otros dos pasajeros, lograron arrastrarlo nuevamente al interior de la aeronave mientras el hombre perdía el conocimiento en repetidas ocasiones. La emergencia se produjo pocos minutos después del despegue, cuando, según el testimonio de la pareja y otros pasajeros, se escuchó una fuerte explosión seguida de una rápida descompresión en la cabina. En contexto: ¡Qué miedo! Un pasajero fue succionado parcialmente por una ventanilla en pleno vuelo Grković relató que las máscaras de oxígeno descendieron automáticamente y el pánico se apoderó de los viajeros. ”La chica que estaba sentada a su lado lo sujetaba por la mano. Entre tres personas lo jalábamos de vuelta adentro. Fue un caos”, recordó. Incluso contó que algunos intentaron bloquear el enorme agujero dejado por la ventanilla utilizando una maleta, pero la fuerza de la descompresión terminó expulsándola del avión.

Aunque las causas aún no han sido establecidas oficialmente, un asesor técnico contratado por la familia considera que una falla en el motor derecho habría provocado el desprendimiento de una pieza que impactó la ventanilla y ocasionó la pérdida de presión en la cabina. Esa hipótesis todavía no ha sido confirmada por las autoridades encargadas de la investigación. Uno de los factores que evitó una tragedia mayor fue que Karović llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que permitió que permaneciera sujeto al asiento mientras los demás pasajeros intentaban rescatarlo. Lea más: ¿Viajaría así? Presentaron “asientos” en los que pasajeros volarían, casi, de pie Tras el aterrizaje de emergencia en Salónica, el hombre fue trasladado a un hospital, donde permanece internado. Según su esposa, presenta lesiones en una mano, quemaduras y un profundo estado de shock. ”Lo importante para mí es que está vivo”, afirmó. “No puede comunicarse bien, no recuerda lo ocurrido y cada vez que escucha hablar de aviones comienza a temblar”. La mujer también reconoció que ella continúa afectada psicológicamente por la experiencia. ”Temí por nuestras vidas. Pensé que el avión iba a estrellarse”, confesó.

Otros pasajeros coincidieron con esa percepción. Varios describieron que la descompresión fue tan violenta que durante algunos segundos sintieron que no podían respirar y creyeron que la aeronave se precipitaría. Ryanair confirmó que el vuelo regresó poco después del despegue debido al desprendimiento de una ventanilla de pasajeros y aseguró que el aterrizaje se realizó con normalidad. La aerolínea indicó que uno de los viajeros recibió asistencia médica inmediatamente después del aterrizaje. Las autoridades griegas lideran la investigación con apoyo de organismos internacionales, entre ellos Boeing, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), debido a que la aeronave involucrada es un Boeing 737-800 y el incidente ocurrió en espacio aéreo de Macedonia del Norte. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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