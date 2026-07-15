Un estudio hecho en Sabaneta y Medellín descubrió las cinco claves para reducir el riesgo de demencia

¿Qué pensaría si se diera cuenta de que cinco cambios en su rutina podrían reducir hasta un 55% de las probabilidades de demencia en la vejez? No se trata de llevar una existencia compleja, regida por normas de hierro. Se trata simplemente de incorporar al día a día la actividad física, la alimentación saludable, la estimulación cognitiva, el control de factores de riesgo cardiovascular y la interacción social.

Sobre estos elementos versa una investigación hecha por equipos científicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, en la que participó el Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

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La investigación fue financiada por la Alzheimer’s Association y se llevó a cabo en el marco de la iniciativa Latam Fingers, una red integrada por equipos científicos. En total ingresaron al estudio 1.200 personas entre los 55 y 75 años. Tras el proceso de seguimiento y las exclusiones previstas en el protocolo, el análisis final incluyó a 1.065 participantes, de los cuales el 82,3 % completó los dos años de intervención. Colombia participó a través del único equipo del país vinculado a la investigación. El grupo realizó el seguimiento y la evaluación de 100 habitantes de Medellín y Sabaneta.

Los resultados fueron presentados el 13 de julio durante la Alzheimer’s Association International Conference, realizada en Londres, y publicados en la revista científica The Lancet. David Aguillón Niño, coordinador del Grupo de Neurociencias de Antioquia, le contó a EL COLOMBIANO que la iniciativa comenzó a consolidarse entre 2019 y 2020 con el objetivo de determinar si era posible desarrollar ensayos clínicos no farmacológicos a gran escala en América Latina.

Hasta ese momento, investigaciones similares se habían realizado en Finlandia y en Estados Unidos. Sin embargo, los investigadores buscaban establecer si un modelo de intervención podía implementarse en una región con características demográficas, sociales y económicas diferentes. “Queríamos mirar, considerando las condiciones de Latinoamérica, el tipo de población que hay tan diversa y las condiciones socioeconómicas y sociodemográficas también tan diversas, si podríamos llevar a cabo este tipo de estudios a gran escala”, explicó Aguillón.

La selección de participantes estuvo dirigida a personas entre los 55 y los 75 años con riesgo de deterioro cognitivo, pero sin presentar aún deterioro cognitivo leve. Los investigadores buscaron adultos mayores con factores de riesgo modificables, entre ellos el sedentarismo, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado o un rendimiento cognitivo inferior al esperado para su edad, aunque sin cumplir criterios diagnósticos de demencia.

En Colombia, la selección se concentró en habitantes de Medellín y Sabaneta debido a las condiciones logísticas del estudio. Aguillón explicó que el Centro del Adulto Mayor de Sabaneta permitió desarrollar las intervenciones porque facilitaba el acceso de los participantes y ofrecía espacios adecuados para las diferentes actividades programadas durante los dos años de seguimiento.