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Aeronáutica activa búsqueda de avioneta desaparecida con cinco personas a bordo en la ruta Condoto - Guaymaral

Una aeronave de la Patrulla Aérea Civil Colombiana perdió contacto cerca del Cerro Tatamá; autoridades despliegan operativo en una zona de difícil acceso.

  • Cessna 206H Stationair 2. Foto de referencia: Adrian Pingstone en julio de 2005 con creative commons para dominio público
    Cessna 206H Stationair 2. Foto de referencia: Adrian Pingstone en julio de 2005 con creative commons para dominio público
  • Aeronáutica activa búsqueda de avioneta desaparecida con cinco personas a bordo en la ruta Condoto - Guaymaral
Camilo Andrés López C
Camilo Andrés López C

Digital - Alcance

hace 46 minutos
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La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil confirmó este domingo la activación de los protocolos de Búsqueda y Salvamento (SAR) tras la desaparición de una aeronave que cubría la ruta entre los aeropuertos de Condoto y Guaymaral.

Se trata del vuelo HK4985, operado al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Según el reporte oficial, la aeronave es un Cessna T206, matriculado como HK4985, que despegó desde el Aeropuerto de Condoto con destino al Aeropuerto de Guaymaral. De acuerdo con el registro de la empresa operadora, a bordo viajaban cinco personas: un piloto y cuatro pasajeros.

El último reporte de comunicación con la tripulación se registró a las 9:23 de la mañana. Poco después de perderse el contacto, se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del Cerro Tatamá, ubicado a 33 millas del VOR de Pereira, un punto de referencia utilizado para la navegación aérea en esa región.

Aeronáutica activa búsqueda de avioneta desaparecida con cinco personas a bordo en la ruta Condoto - Guaymaral

Ante esta señal, la Aeronáutica Civil activó de inmediato los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), diseñados para coordinar la localización de aeronaves en emergencia y la eventual atención a sus ocupantes.

El área donde se perdió el contacto con la aeronave es de difícil acceso geográfico, lo que ha llevado a la Aeronáutica Civil a mantener comunicación y coordinación permanente con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y los organismos de socorro. El propósito es desplazar las unidades SAR y el personal de rescate necesario hasta el lugar donde se presume ocurrió la eventualidad.

Paralelamente, investigadores de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil se alistan para ingresar al área tan pronto las condiciones lo permitan. Su labor se centrará en iniciar las indagaciones correspondientes y establecer las causas que originaron el suceso, en el marco de los procedimientos técnicos que rigen este tipo de investigaciones en el sector aeronáutico.

La entidad no entregó información sobre la identidad y el estado de los ocupantes de la aeronave.

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