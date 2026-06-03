Agresiones contra la prensa en cobertura electoral se dispararon 227% frente a 2022, según la FLIP

Sin libertad de prensa no existe la democracia. Cuando una pluma se acalla, se esconde o deja de publicar, el precio no lo pagan los periodistas; el daño se le hace a toda la población. Por más que se ha intentado cubrir estas elecciones de forma idónea, un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa muestra todo lo contrario. En comparación con 2022, las agresiones contra la prensa durante el cubrimiento electoral aumentaron un 227 %. Las alarmas se encendieron tras el balance de orden público y garantías para el ejercicio del periodismo durante la primera vuelta presidencial de este pasado domingo. De acuerdo con el reporte de la organización, durante la jornada se registraron ocho agresiones contra periodistas que cubrían las votaciones, la mayoría de ellas correspondientes a obstrucciones directas a su labor. Con estos nuevos casos, la cifra de agresiones relacionadas con el cubrimiento de la campaña, candidatos o asuntos políticos asciende a 59 episodios violentos o restrictivos entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026.

Según el informe, el principal foco de conflicto durante la jornada electoral estuvo ligado a la implementación de las directrices de seguridad del Gobierno nacional. Según denunció la FLIP, las disposiciones emitidas por el Ministerio del Interior sobre el uso de cámaras y dispositivos de registro en las urnas carecieron de claridad. Esta ambigüedad, en últimas, provocó que jurados, funcionarios y miembros de la fuerza pública exigieran de forma arbitraria acreditaciones que no contempla la ley, restringieran el acceso a los puestos de votación o cuestionaran abiertamente el trabajo de los reporteros. Sobre todo en la práctica, el vacío normativo sembró incertidumbre y temor a sanciones o expulsiones, lo que llevó a varios periodistas hacia la autocensura en un día de máxima difusión informativa. Más allá e simplemente comunicar, en el comunicado de la FLIP se señala que “el cubrimiento periodístico de las elecciones presidenciales es una garantía esencial para la transparencia, la deliberación pública y la confianza ciudadana en el proceso democrático. La labor de periodistas y medios de comunicación permite documentar el desarrollo de la jornada electoral, visibilizar eventuales irregularidades, contrastar información de interés público y contribuir a que la ciudadanía tome decisiones informadas”.

¿Qué viene ahora?

Quedan tan solo semanas para que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, que, en medio de una polarización entre dos bandos diametralmente contrarios, ha exacerbado los odios, las narrativas del “si no estás conmigo, estás en mi contra” y varios señalamientos que ponen al otro, que no es del “bando” de una ideología afín, al otro lado de la grieta política. Ahora más que nunca la prensa cumple un rol fundamental. Es por eso que la FLIP lanzó, de forma determinante, un llamado a las instituciones, autoridades electorales y a la fuerza pública para que adopten medidas que garanticen un entorno seguro para el ejercicio del periodismo. Se enfatizó en la necesidad de evitar bloqueos informativos durante la jornada, señalando de manera textual: “Es fundamental que los funcionarios se abstengan de imponer restricciones arbitrarias y faciliten el acceso de periodistas a los espacios de interés público relacionados con el proceso electoral. Las autoridades deben proteger a la prensa y asegurar que puedan desarrollar su trabajo sin presiones, intimidaciones ni interferencias indebidas”. Una de las principales preocupaciones de la fundación radica en los posibles vacíos normativos que puedan dar pie a censuras en el cubrimiento de la jornada de los comicios y lo que pueda pasar en las urnas el próximo 21 de junio.