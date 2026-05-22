La relación de Aída Quilcué con el pueblo Nasa, involucrado en disputa que deja seis muertos en Cauca

Mientras la campaña presidencial de Iván Cepeda intenta consolidar un discurso de gobernabilidad y diálogo, una situación muy cercana a gente de su campaña empieza a generar ruido. Tiene que ver con la violenta confrontación territorial en el Cauca que ya deja seis muertos y decenas de heridos.
En el centro de la crisis aparece Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial del senador y miembro del pueblo Nasa, precisamente una de las comunidades enfrentadas en Silvia, Cauca.
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