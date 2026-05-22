La relación de Aída Quilcué con el pueblo Nasa, involucrado en disputa que deja seis muertos en Cauca

Mientras la campaña presidencial de Iván Cepeda intenta consolidar un discurso de gobernabilidad y diálogo, una situación muy cercana a gente de su campaña empieza a generar ruido. Tiene que ver con la violenta confrontación territorial en el Cauca que ya deja seis muertos y decenas de heridos. En el centro de la crisis aparece Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial del senador y miembro del pueblo Nasa, precisamente una de las comunidades enfrentadas en Silvia, Cauca. Puede leer: El mapa del esprint final: Así será el despliegue de los candidatos en cierres de campaña en plaza pública

La disputa, que estalló en el páramo de La Estilla, es considerada una de las confrontaciones más graves registradas recientemente en el oriente caucano. El choque entre integrantes de los pueblos Misak y Nasa deja cuatro comuneros Misak muertos, dos indígenas Nasa fallecidos y al menos 60 personas heridas. El conflicto gira alrededor del control territorial de una zona que ambas comunidades reclaman como ancestral. Desde el pueblo Misak sostienen que poseen títulos históricos sobre los predios y acusan a integrantes del resguardo Nasa de Pitayó de haber realizado una ocupación ilegal hace aproximadamente tres meses. “Ellos hicieron una ocupación ilegal a nuestro territorio”, afirmó Liliana Pechené, gobernadora indígena de Guambía, quien explicó que la movilización de los Misak buscaba recuperar el control de la zona. Por su parte, voceros de la comunidad Nasa aseguran que permanecen en el lugar respaldados por actuaciones adelantadas ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que habría emitido resoluciones relacionadas con procesos de clarificación de títulos coloniales sobre esos terrenos.

En medio de la escalada violenta, Aída Quilcué se pronunció y reconoció la gravedad de la situación. La dirigente indígena pidió la intervención urgente del Gobierno y de organismos humanitarios para evitar que continúe el derramamiento de sangre entre comunidades. “Quiero informarle al país que en este momento hay un enfrentamiento entre comunidades indígenas, Misak y el pueblo Nasa, el Consejo Regional Indígena del Cauca y Guambía. Un conflicto territorial histórico que viene desde hace años y que no se ha logrado superar. Hoy, una vez más, como lo he hecho en algunos momentos donde dialogué con las partes para buscar un mecanismo de diálogo, pido también de manera urgente para que las autoridades de las dos partes acudan al diálogo”, expresó la senadora. La fórmula vicepresidencial de Cepeda aseguró además que ha solicitado acompañamiento institucional y humanitario para intentar mediar en la confrontación. “He puesto a disposición el llamado a la Iglesia, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y a todos los organismos humanitarios que nos ayuden a mediar esta situación, pero también al Gobierno colombiano para que desde ya haga presencia en el Cauca una comisión de alto nivel: Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional de Tierras y todos quienes contribuyan a salir de esta situación difícil que hoy vive el departamento del Cauca”, agregó.