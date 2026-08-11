“Equipos de emergencia están activos”: alcalde Alejandro Eder pide calma tras nuevo sismo en Chocó con repercusión en Cali

Por medio de un mensaje publicado este martes 11 de agosto en sus redes sociales, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que los equipos de emergencia se encuentran activos y monitoreando la situación, luego de haber sentido un nuevo temblor que tuvo como epicentro, nuevamente, a San José del Palmar, en Chocó.
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Y es que este municipio del departamento chocoano —que sufrió de primera mano el sacudón de 7.4— volvió a ser el epicentro de una fuerte réplica ocurrida este martes 11 de agosto a las 10:43 de la mañana. Esta vez la magnitud fue de 3.8, y la profundidad fue de 99 kilómetros.