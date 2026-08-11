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Adiós al coliseo Carlos Mauro Hoyos: comienza la transformación para el Gran Parque Medellín

La intervención se extenderá hasta septiembre y hace parte de la transformación de este sector de la ciudad. El proyecto contempla un nuevo complejo de piscinas y otras zonas destinadas al deporte, la recreación y el encuentro familiar.

  • La transformación no se limita al antiguo coliseo. De manera simultánea también avanza la demolición de la antigua zona de piscinas del Juan Pablo II. FOTO Alcaldía de Medellín.
    La transformación no se limita al antiguo coliseo. De manera simultánea también avanza la demolición de la antigua zona de piscinas del Juan Pablo II. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La transformación del Gran Parque Medellín ya entró en una nueva etapa con el inicio de la demolición del coliseo Carlos Mauro Hoyos, una intervención que permitirá liberar el espacio donde se construirá parte de la nueva infraestructura proyectada para este gran complejo recreativo y deportivo de la ciudad.

Los trabajos están a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y el Instituto de Deportes y Recreación (Inder), luego de que se adelantaran previamente las labores de ahuyentamiento de fauna y el retiro de elementos del escenario. La demolición está prevista para extenderse hasta septiembre.

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El espacio que actualmente ocupa el coliseo será destinado a una de las cinco fases que contempla el Gran Parque Medellín: un moderno complejo de piscinas acompañado de zonas verdes y espacios para la permanencia y el disfrute de las familias.

La transformación no se limita al antiguo coliseo. De manera simultánea, también avanza la demolición de la antigua zona de piscinas del Juan Pablo II, donde está proyectada una amplia infraestructura acuática que incluirá una piscina de olas, playas y lagunas artificiales.

Inder reubica temporalmente las actividades

Mientras avanzan las obras, el Distrito puso en marcha un plan para evitar que los procesos deportivos y de formación que se desarrollaban en los escenarios intervenidos tengan que suspenderse.

Por eso, el Inder trasladó temporalmente las actividades a otros espacios de Medellín, entre ellos la Unidad Deportiva de Belén, los bajos del estadio Atanasio Girardot, las canchas de tejo de Buena Vista y Santa Lucía, la zona verde de la loma de Los Bernal y el escenario de tiro deportivo de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

La medida permitirá mantener activa la oferta para deportistas y usuarios mientras se desarrolla la construcción de la nueva infraestructura.

Entre las disciplinas que continuarán funcionando en estos escenarios se encuentran street workout, parkour, tejo, agility, disc golf, tiro con arco, tiro paradeportivo, hockey, patinaje artístico, rugby en silla de ruedas, pickleball, sambo, skateboarding, boxeo y porrismo.

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El siguiente paso será la contratación de las obras que permitirán materializar el nuevo complejo. Según informó la Administración Distrital, en los próximos días será publicada la licitación para adjudicar tanto la construcción del complejo de piscinas como las obras complementarias y la interventoría.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué están demoliendo el coliseo Carlos Mauro Hoyos?
La demolición hace parte de la transformación del sector para construir una de las fases del Gran Parque Medellín, que contempla un nuevo complejo de piscinas, zonas verdes y espacios de estancia para las familias.
¿Hasta cuándo se extenderán los trabajos de demolición?
De acuerdo con la información entregada por la Administración Distrital, las labores se extenderán hasta septiembre.
¿Qué se construirá en el lugar donde estaba el coliseo?
El espacio hará parte de un complejo de piscinas que tendrá zonas verdes y áreas destinadas al descanso y encuentro de las familias.
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