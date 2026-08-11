Adiós al coliseo Carlos Mauro Hoyos: comienza la transformación para el Gran Parque Medellín

La transformación del Gran Parque Medellín ya entró en una nueva etapa con el inicio de la demolición del coliseo Carlos Mauro Hoyos, una intervención que permitirá liberar el espacio donde se construirá parte de la nueva infraestructura proyectada para este gran complejo recreativo y deportivo de la ciudad.

Los trabajos están a cargo de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y el Instituto de Deportes y Recreación (Inder), luego de que se adelantaran previamente las labores de ahuyentamiento de fauna y el retiro de elementos del escenario. La demolición está prevista para extenderse hasta septiembre.

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El espacio que actualmente ocupa el coliseo será destinado a una de las cinco fases que contempla el Gran Parque Medellín: un moderno complejo de piscinas acompañado de zonas verdes y espacios para la permanencia y el disfrute de las familias.

La transformación no se limita al antiguo coliseo. De manera simultánea, también avanza la demolición de la antigua zona de piscinas del Juan Pablo II, donde está proyectada una amplia infraestructura acuática que incluirá una piscina de olas, playas y lagunas artificiales.