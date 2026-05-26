Alejandro Lyons, vinculado al Cartel de la Hemofilia y al desvío de la regalías, quedó en libertad

El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus salió de la Picota tras certificarse el cumplimiento total y definitivo de la pena impuesta por la justicia colombiana, según confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Su salida del complejo penitenciario de Bogotá se dio el pasado viernes, 22 de mayo. Allí Lyons se encontraba recluido en el pabellón de funcionarios públicos desde el 4 de agosto de 2025, luego de ser deportado desde los Estados Unidos, pues allí se cumplió gran parte de su sentencia luego de actuar como testigo protegido de la DEA y el FBI.

¿Por qué fue condenado Alejandro Lyons?

La privación de la libertad de Lyons Muskus, quien fue gobernador de Córdoba entre 2012 y 2015, se debió a su participación central en diversas tramas de corrupción administrativa que desangraron los recursos del departamento. Lea también: Besaile contra Lyons, la pelea de culpas por el desfalco a Córdoba En 2018, la Corte Suprema de Justicia lo halló responsable del delito de concierto para delinquir, pues Lyons lideró una red que desvió aproximadamente $9.000 millones provenientes de las regalías departamentales, fondos que estaban destinados originalmente a proyectos de ciencia y tecnología. Además, bajo su administración se orquestó un esquema para desviar más de $7.000 millones del sector salud, lo que fue llamado el Cartel de la Hemofilia. Estos recursos fueron pagados a IPS ficticias por tratamientos médicos de pacientes inexistentes, contando con la presunta coautoría del clan político de los hermanos Besaile.

Hermanos Besaile. Foto: redes sociales

El exmandatario fue una pieza clave para desmantelar el Cartel de la Toga, una organización delictiva dentro de la Corte Suprema, donde magistrados y abogados recibían sobornos para manipular procesos judiciales. Su colaboración permitió procesar a más de 20 personas involucradas en este escándalo. Lea aquí: Procuraduría confirmó sanción contra el exgobernador Alejandro Lyons y no podrá ejercer cargos públicos por 10 años

Los procesos pendientes de Alejandro Lyons

A pesar de haber recobrado su libertad por los delitos de corrupción, el exmandatario aún tiene pendiente un proceso que involucra a Jairo Zapa Pérez, exdirector de Regalías de Córdoba.

El funcionario desapareció en marzo de 2014 y su cuerpo fue hallado meses después en una fosa clandestina cerca de una propiedad de la familia Lyons. Sobre esto, la Fiscalía ha vinculado este homicidio con las denuncias que Zapa pretendía realizar sobre las irregularidades en los contratos que hoy tienen a Lyons y otros políticos bajo la lupa judicial. Asimismo, el entorno familiar de Lyons también ha enfrentado procesos legales; su padre, Alejandro Lyons de la Espriella, recuperó la libertad en noviembre de 2024 tras cumplir una condena de cinco años por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionados con la adquisición irregular de bienes mediante los actos de corrupción de su hijo. Siga leyendo | Detienen a Alejandro Lyons, tras llegar deportado de EE. UU.: estos son sus pendientes con la justicia colombiana Bloque de preguntas y respuestas