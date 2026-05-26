Lorenzo sí tenía a Sebastián Villa en la lista de Colombia para el Mundial, pero no lo habrían dejado llevarlo: “un patrocinador lo sacó”

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, entregó, tras varios días de especulaciones y nombres en el aire, la lista definitiva de 26 futbolistas convocados para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Le puede interesar: “Los sueños se cumplen”: así reaccionaron los jugadores de Colombia tras la convocatoria al Mundial 2026 Aunque el listado oficial incluyó novedades como el defensor Willer Ditta y el delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández, el foco de la opinión pública se centró en la exclusión, al parecer de última hora, de Sebastián Villa, actual atacante de Independiente Rivadavia de Argentina. Y es que, de acuerdo con una información revelada recientemente por el periodista Alejandro Pino Calad, en el programa Somos La Titular de Canal Uno, Lorenzo tenía la firme intención de convocar y contar con el extremo antioqueño en la cita orbital. Sin embargo, su estrategia habría sido bloqueada directamente por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien durante una reunión previa a la publicación oficial de los nombres, le habría advertido sobre el tema de Villa. La rueda de prensa para conocer los convocados fue pactada para este lunes 25 de mayo a las 11:00 de la mañana; sin embargo, terminó comenzando a eso de las 11:45, por lo que, según la información conocida, se habría retrasado en medio de esa discusión por incluir a Villa en los 26 seleccionados.

La presunta presión de los patrocinadores: ¿cuántos estaban en contra de la convocatoria de Villa?

La intervención del máximo dirigente deportivo habría obedecido estrictamente a factores comerciales y de imagen institucional. Pino Calad detalló que Jesurún cuestionó los motivos de la inclusión del jugador debido a los antecedentes legales que arrastra desde su paso por el balompié argentino. Frente a la propuesta del cuerpo técnico, el presidente de la FCF le manifestó a Néstor Lorenzo de forma directa el impacto que provocaría su llamado, esto debido a que al parecer los patrocinadores preguntaron -con alguna supuesta molestia- el porqué de la inclusión de Villa en la lista previa de 55 elegidos. “Mire, si llevamos a Villa, se nos arma un problema enorme con patrocinadores, que después de que usted salió y lo metió en la lista de cincuenta y cinco, ya llamaron a decir: ‘¿Cómo van a meter a un tipo que nos afecta la imagen? ¿Cómo van a meter a un tipo que tiene un proceso penal abierto en Argentina? ¿Cómo van a meter a un tipo que fue acusado de violencia contra la mujer, si nosotros en nuestros programas corporativos precisamente denunciamos la violencia de género?”, explicó y narró el periodista.

@somoslatitular 💣BOMBAZO 💣 Esta fue la razón por la cual: 1. Villa dejó saber en sus redes que al parecer estaba en la lista de convocados 2. La rueda de prensa tardó más de lo normal con el anuncio definitivo. 3. La sorpresiva aparición de último minuto de Kevin Castaño. La convocatoria al Mundial 2026 de la Selección Colombia y la mano de las marcas patrocinadoras resumidas en 1 minuto. ♬ sonido original - La Titular

Tras esta discusión, ambas partes pactaron retirar el nombre del atacante para evitar un conflicto corporativo, lo que habría derivado en el ingreso definitivo del mediocampista Kevin Castaño en la delegación mundialista. Otro que fue criticado por quedar en los 26 debido a su bajo nivel y poco ritmo de juego en River Plate. Pero no todo quedó ahí; durante este martes 26 de mayo, se conoció que toda esta controversia de la salida de Villa de la convocatoria habría sido por un patrocinador en específico: “Un patrocinador sacó a Sebastián Villa del Mundial”, reveló el exjugador Andrés Cadavid, amigo cercano del extremo de Rivadavia. En medio del programa conocido como El Camerino, un proyecto del reconocido influencer y creador de contenido musical Dimelo King, que cuenta con panelistas como los exjugadores Macnelly Torres, Orlando Berrío y precisamente Cadavid, confirmaron esta situación sobre Villa. “Villa estaba listo en los 26. Era para las 11 de la mañana la rueda de prensa; la rueda de prensa se retrasó porque Villa estaba dentro de los 26 y un patrocinador lo sacó de la lista”, dijo Cadavid, a lo que Macnelly respondió: “O sea que el patrocinador es el asistente o el técnico de la selección, parece”. “Entonces el técnico de esta manera no tiene los pantalones bien puestos, porque si usted a un jugador le da su palabra, obviamente, a un jugador que está rompiendo, que es líder y capitán en su equipo, que no es fácil, creo que a Néstor Lorenzo le faltó eso que mucha gente tiene, las dos bien puestas para llamarlo y saber que va a ser un hombre que le va a luchar y de pronto le puede salvar la papeleta”, sentenció el exjugador Cadavid.

El rendimiento deportivo de Villa en la temporada hasta ahora