Lorenzo sí tenía a Sebastián Villa en la lista de Colombia para el Mundial, pero no lo habrían dejado llevarlo: “un patrocinador lo sacó”

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, entregó, tras varios días de especulaciones y nombres en el aire, la lista definitiva de 26 futbolistas convocados para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
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Aunque el listado oficial incluyó novedades como el defensor Willer Ditta y el delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández, el foco de la opinión pública se centró en la exclusión, al parecer de última hora, de Sebastián Villa, actual atacante de Independiente Rivadavia de Argentina.
Y es que, de acuerdo con una información revelada recientemente por el periodista Alejandro Pino Calad, en el programa Somos La Titular de Canal Uno, Lorenzo tenía la firme intención de convocar y contar con el extremo antioqueño en la cita orbital.
Sin embargo, su estrategia habría sido bloqueada directamente por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, quien durante una reunión previa a la publicación oficial de los nombres, le habría advertido sobre el tema de Villa.
La rueda de prensa para conocer los convocados fue pactada para este lunes 25 de mayo a las 11:00 de la mañana; sin embargo, terminó comenzando a eso de las 11:45, por lo que, según la información conocida, se habría retrasado en medio de esa discusión por incluir a Villa en los 26 seleccionados.