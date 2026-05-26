Tras peligrosa alerta en Medellín, asociación médica advierte grave riesgo vascular por consumo de tusi

La Asociación Colombiana de Medicina Vascular (ACMV) emitió una alerta nacional ante el aumento de complicaciones vasculares graves asociadas al consumo de tusi, después de que médicos de Medellín y Bogotá reportaran casos de jóvenes con isquemia aguda en extremidades, algunos de ellos al borde de amputaciones.

La advertencia se conoce días después de que EL COLOMBIANO revelara este fenómeno, que tiene en alerta a urgenciólogos y cirujanos vasculares del país.

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En un comunicado difundido en redes sociales, la ACMV señaló que el tusi y sus adulterantes pueden desencadenar vasoespasmo arterial severo y sostenido, trombosis arteriales y venosas, isquemia de extremidades, accidentes cerebrovasculares e incluso síndromes coronarios agudos en pacientes jóvenes sin antecedentes cardiovasculares. Todas estas son condiciones médicas que implican el bloqueo del flujo sanguíneo, provocando la muerte de los tejidos o, incluso, infartos cardíacos.

La asociación explicó que muchas de las mezclas que hoy circulan bajo ese nombre contienen sustancias de composición incierta — entre ellas ketamina, MDMA y cafeína — que pueden generar efectos simpaticomiméticos intensos, es decir, una estimulación exagerada del sistema nervioso capaz de cerrar o contraer las arterias de forma peligrosa.

Uno de los llamados más urgentes de la ACMV fue al personal médico. La asociación advirtió que estos cuadros pueden pasar desapercibidos en urgencias porque suelen presentarse en pacientes jóvenes en quienes inicialmente no se sospecha enfermedad vascular. Por eso pidió que se pregunte directamente por consumo de tusi en casos de isquemia súbita, necrosis digital o lesiones vasculares extrañas.

Para la población en general, recomiendan evitar el consumo de tusi por el riesgo que representa una sustancia de composición impredecible, y señalan como señales de alarma el dolor intenso en extremidades, el cambio de color en la piel, el entumecimiento, la dificultad motriz o del habla y el dolor de cabeza súbito e intenso. Ante cualquiera de estos síntomas, la indicación es acudir de inmediato a urgencias.

La ACMV también pidió reportar estos casos ante el sistema nacional de farmacovigilancia del Invima y el Instituto Nacional de Salud para consolidar datos epidemiológicos.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias reconocen que no existe un sistema oficial de vigilancia específico para este tipo de complicaciones: la isquemia de miembros por consumo de sustancias psicoactivas no es una enfermedad de reporte obligatorio, lo que genera un subregistro que impide dimensionar el problema.