¿Por qué se disparó el riesgo país a días de las elecciones presidenciales y qué implica para la economía?

Faltan seis días para las elecciones presidenciales, una contienda que empieza a reflejarse en algunos indicadores financieros del país, especialmente en la percepción de riesgo. En la última semana, los Credit Default Swaps, CDS, (un contrato financiero que funciona como un seguro contra el impago de una deuda) a cinco años de Colombia mostraron un incremento, ampliando la diferencia frente a economías comparables de la región como Brasil, México, Perú y Chile. Según datos de Bloomberg, los CDS de Colombia se ubicaron en 220,9 puntos básicos. En contraste, Brasil registró 128,28 puntos; México, 96,06; Perú, 74,20; y Chile, 50,90 puntos básicos. Puede leer: El próximo gobierno deberá emitir más deuda sin importar quién gane en las elecciones: JP Morgan

Los CDS de Colombia, por encima de los demás países

Si bien los CDS de Colombia ya se ubicaban por encima de los de sus pares regionales, en la última semana la diferencia se amplió aún más. Frente a Brasil, por ejemplo, el indicador llegó a superar en 92,62 puntos básicos al del país vecino. Así, los CDS de Colombia regresaron prácticamente a los niveles observados hace un año, pues en mayo de 2025 se ubicaban en 229 puntos básicos. En términos simples, el aumento de los CDS refleja una mayor percepción de riesgo sobre Colombia en los mercados financieros, elevando las preocupaciones de los inversionistas frente a la capacidad del país para cumplir con el pago de su deuda.

Las razones del por qué suben los CDS en Colombia

Hugo Camilo Beltrán, analista económico de Acciones & Valores, explicó que entre las razones detrás de este repunte están “las fricciones entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, que durante abril mantuvieron la incertidumbre sobre si la reunión de este mes se desarrollaría con normalidad”. Agregó que también influyó “la sorpresiva decisión de mantener inalterada la tasa de política monetaria, contrario a lo planteado por el equipo técnico del Emisor, así como los comentarios del gerente Leonardo Villar sobre que la decisión se tomó para ‘no interferir’ en el debate electoral”. En esa línea, Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, señaló que “la divergencia de Colombia frente a otros países de la región no es reciente; viene desde hace varios meses, aunque en las últimas semanas sí se ha acelerado. Lo llamativo es que ese deterioro coincide con episodios de mayor tensión alrededor de la institucionalidad económica del país”. Según explicó Campos, los CDS llegaron a moderarse inicialmente cuando el Banco de la República elevó las tasas de interés y el mercado interpretó esa decisión como una señal de independencia y disciplina monetaria. Sin embargo, afirmó que “posteriormente surgieron cuestionamientos y presiones sobre el Emisor, y ahí volvió a dispararse la percepción de riesgo sobre Colombia”.