¿Por qué se disparó el riesgo país a días de las elecciones presidenciales y qué implica para la economía?

Faltan seis días para las elecciones presidenciales, una contienda que empieza a reflejarse en algunos indicadores financieros del país, especialmente en la percepción de riesgo.
En la última semana, los Credit Default Swaps, CDS, (un contrato financiero que funciona como un seguro contra el impago de una deuda) a cinco años de Colombia mostraron un incremento, ampliando la diferencia frente a economías comparables de la región como Brasil, México, Perú y Chile.
Según datos de Bloomberg, los CDS de Colombia se ubicaron en 220,9 puntos básicos. En contraste, Brasil registró 128,28 puntos; México, 96,06; Perú, 74,20; y Chile, 50,90 puntos básicos.
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