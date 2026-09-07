Alejandro Ordóñez vuelve a la OEA: Gobierno de De la Espriella oficializó su nombramiento

El regreso de Alejandro Ordóñez a la diplomacia es oficial. El Gobierno de Abelardo de la Espriella formalizó su designación como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), un cargo que el exprocurador ya ocupó durante el Gobierno de Iván Duque. La decisión quedó consignada en el Decreto 1365 del 4 de septiembre de 2026, expedido por el presidente De la Espriella y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El documento establece que Ordóñez asumirá como embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, adscrito a la misión permanente de Colombia ante la OEA, en Washington, Estados Unidos. Entérese: Visita de Marco Rubio marca nueva era en la relación Colombia-EE.UU. El nombramiento había trascendido a comienzos de agosto, cuando Carlos Suárez, estratega cercano al entonces presidente electo, anticipó el regreso de Ordóñez al servicio público. En ese momento, la designación todavía no había sido formalizada mediante decreto.

El Decreto 1365 del 4 de septiembre de 2026 oficializó el nombramiento de Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la OEA. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores

Un cargo que Alejandro Ordóñez ya conoce

Entre 2018 y 2022 fue embajador de Colombia ante ante la OEA durante la administración de Iván Duque. Ahora volverá a la misión permanente en Washington por decisión del nuevo Gobierno. Antes de ocupar cargos diplomáticos, Ordóñez construyó su trayectoria en la rama judicial y en los organismos de control. Fue concejal de Bucaramanga entre 1986 y 1989, magistrado y presidente del Tribunal Administrativo de Santander y posteriormente llegó al Consejo de Estado, donde presidió la Sección Segunda y la corporación. Le puede interesar: Abelardo “descongeló” a los militares: en un mes casi tumbó la “paz total”

En 2009 asumió como procurador general de la Nación, después de ser elegido por el Senado. En 2012 fue reelegido para el periodo 2013-2017 con 80 de los 93 votos emitidos. Sin embargo, en 2016 el Consejo de Estado anuló su reelección al concluir que en el proceso se había desconocido la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución.

Durante esos años, Ordóñez adquirió protagonismo en la política nacional por sus actuaciones disciplinarias y por sus posiciones frente a distintos asuntos de debate público. También fue precandidato presidencial para las elecciones de 2018 antes de llegar a la embajada ante la OEA. Su nueva responsabilidad será encabezar la representación diplomática colombiana ante un organismo que reúne a los países del continente y que aborda asuntos relacionados con democracia, derechos humanos, seguridad y cooperación regional.

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Además de establecer el nombramiento, el decreto contempla los recursos necesarios para el traslado y el desempeño de Ordóñez en Washington. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio asumirán los gastos correspondientes, incluidos viáticos, pasajes, transporte del menaje doméstico y demás costos asociados al traslado. La Dirección de Talento Humano de la Cancillería deberá comunicar la decisión conforme al procedimiento establecido. El decreto comenzó a regir desde el mismo 4 de septiembre, fecha en la que fue expedido en Bogotá. Siga leyendo: Un mes de Abelardo de la Espriella en el poder: el estilo del ‘Tigre’ al frente de la Presidencia en 5 actos Bloque de preguntas y respuestas: