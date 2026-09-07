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Matías Orozco tuvo un gran debut en España; así está el recambio en el mediocampo colombiano

Los volantes colombianos ganan terreno en el fútbol europeo. Jhon Solís y Matías Orozco son ejemplo de esto.

  • Matías Orozco es la más reciente promesa del mediocampo colombiano. FOTO: Instagram morozco_10
    Matías Orozco es la más reciente promesa del mediocampo colombiano. FOTO: Instagram morozco_10
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Con un 100% en la entrega de sus pases, el colombiano Matías Orozco debutó con el Castellón en la segunda división de España (categoría que catapultó a Gustavo Puerta y Luis Javier Suárez), dejando buenas sensaciones y generando expectativas en los aficionados del club valenciano. Hay que recordar que Orozco no es propiedad de los blanquinegros, pues jugará en el fútbol ibérico durante esta temporada, pero en condición de cedido desde el Brighton and Hove Albion de la Premier League.

El jugador de solo 18 años de edad tiene como principales características en su juego el correcto manejo de balón, cambio de ritmo, explosividad con la pelota en conducción, buenas decisiones en espacio reducido y constante llegada al ataque. Hace dos semanas jugaba en el fútbol profesional colombiano con el equipo que debutó, el Deportivo Cali, ahora está con el Castellón, un club con serias aspiraciones para ascender a primera división del fútbol campeón del mundo.

Su debut con el club blanquinegro, actual líder de la Liga Hypermotion, se dio en el marco del duelo contra el Albacete, otro club que tiene obligación de hacer un buen curso liguero. Su ingreso se realizó al minuto 67’ por Diego Barri. En casi 30 minutos disputados, Orozco entregó 20 pases correctos de 20 intentados, lo que afirma un 100% de efectividad en los servicios, una locura total tomando en cuenta que es su primer partido en el fútbol europeo.

Cabe destacar que de esos 20 pases, 10 de ellos fueron en territorio rival, incluso dio una asistencia de tacón que no finalizó en el fondo de la red porque el compañero que remató le pegó al poste vertical del pórtico rival. Dribló en 2 ocasiones a sus rivales, tocó el balón en 27 ocasiones y solo perdió la pelota en una de ellas. Recuperó 3 balones. Estas estadísticas son de un mediocampista total e íntegro.

A días de conocerse la próxima convocatoria de la selección Colombia con miras a los amistosos de final de mes, Matías Orozco apunta a ser uno de los jugadores a tener en consideración por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. Por el momento, el barranquillero se concentra en su próximo partido con el Castellón cuando enfrente al Girona de Yáser Asprilla el sábado 12 de septiembre.

Jhon Solís se lesionó

Aunque no hay muchos detalles sobre la lesión de Jhon Elmer Solís con el Birmingham de Inglaterra, sí se sabe que estará mínimo una semana fuera de los terrenos de juego. Este percance físico sucedió antes de la fecha del Championship del pasado domingo 6 de septiembre, donde el equipo de los “Peaky Blinders” jugó contra Wolverhampton sin la presencia del colombiano.

Solís venía con protagonismo constante en la segunda división del fútbol inglés. Sus puntuaciones en los primeros seis partidos del año en el Championship eran más que aceptables e incluso se volvió uno de los favoritos de los hinchas. El dilema está en si estará o no disponible para ser convocado en los amistosos de Colombia contra México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú el 6 de octubre.

Lea también: Jhon Lucumí, figura de la Juventus ante Milán, habló sobre esta nueva etapa en su carrera; ¿qué dijo el central cafetero?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo fue el debut de Matías Orozco con el Castellón?
Matías Orozco tuvo un debut destacado con el Castellón, pues ingresó al minuto 67 contra el Albacete y completó los 20 pases que intentó, con una efectividad del 100 %.
¿Cuántos años tiene Matías Orozco y de qué equipo colombiano salió?
Orozco tiene 18 años y llegó al fútbol europeo después de debutar como profesional con el Deportivo Cali, por lo que su paso al Castellón representa un cambio reciente hacia el fútbol español.
¿Jhon Solís podrá jugar los próximos amistosos de Colombia?
Su disponibilidad para los amistosos de Colombia todavía es incierta, ya que la noticia indica que dependerá de su recuperación. Los partidos mencionados son contra México el 26 de septiembre, Paraguay el 2 de octubre y Perú el 6 de octubre.
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