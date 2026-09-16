Álex Flórez irá a juicio por violencia intrafamiliar: lo decidió la Corte Suprema

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar al senador Álex Flórez Hernández (Pacto Histórico) por violencia intrafamiliar agravada. En este caso, los magistrados tuvieron en cuenta la denuncia que da cuenta de la presunta conducta irregular cometida por el parlamentario del Pacto Histórico entre los años 2020 y 2021 contra su entonces pareja sentimental Johanna Peláez Botero, a quien habría infringido violencia verbal y física. Le puede interesar: Estas son las pruebas en el caso de violencia intrafamiliar que tiene la Corte Suprema contra el senador Álex Flórez El alto tribunal allegó material probatorio documental y testimonial que advierte que Flórez habría golpeado a la mamá de su hijo por supuestamente negarse a abortar. Estos hechos habrían tenido ocurrencia cuando el senador, quien fue reelecto en los comicios de marzo, era concejal de Medellín. En aquella ocasión, cuando se conoció la denuncia por maltrato, Flórez y su expareja emitieron un comunicado en el que se limitaron a informar que mantenían una buena relación alrededor de su hijo, sin desmentir la supuesta agresión.

La investigación contra el congresista, también conocido por sus borracheras en Medellín y Cartagena, está abierta desde julio de 2024. Y pese a los esfuerzos de querer minimizar la situación, para entonces se conoció un parte médico de la EPS Sura que reseñó el cuadro de violencia física. Según el documento, la mujer sufrió un traumatismo superficial en el oído debido a los golpes.

Lo último que dijo el senador al respecto fue en marzo de 2025. En ese entonces señaló que la justicia decidió acusarlo “injustamente”. Agregó que ha “ignorando intencionalmente” el testimonio de la mamá de su hijo. Y terminó su mensaje así: “Defenderé mi verdad y la tranquilidad de mi familia hasta las últimas consecuencias. No todo vale en política, y no permitiremos más mentiras ni ataques contra nuestra dignidad”.

Racero se salvó de irse a prisión preventiva por caso del fruver

En otra de las decisiones conocidas este miércoles, la Corte Suprema de Justicia resolvió no enviar a prisión de forma preventiva ni imponer medidas de aseguramiento al senador David Ricardo Racero, del Pacto Histórico por el proceso en su contra relacionado con el delito de concusión.

A Racero se le investiga por el delito de concusión; en ese caso buscan definir si el exrepresentante utilizó a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), contratados con recursos públicos, para realizar labores en un negocio familiar de frutas y verduras. Sobre ese mismo caso el Consejo de Estado ya decidió que no le quitaría su investidura, es decir no lo removería de su cargo; sin embargo, la investigación penal en la Corte Suprema sigue en curso.

Isabel Zuleta fue citada a declarar

En la lista de decisiones clave que tiene pendientes ese alto tribunal, también se citó a la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta. Este jueves tendría que declarar ante la Corte Suprema por el caso de La Picota. La senadora es acusada de abuso de función pública por presuntamente extralimitarse en sus funciones. ¿Y qué fue lo que hizo? La congresista presuntamente habría realizado labores de investigación criminal al ingresar al centro penitenciario acompañando a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Durante este procedimiento judicial se incautó un arma de fuego que supuestamente iba a ser usada contra Giovanny Rojas, alias ‘Araña’, jefe de la estructura Comandos de la Frontera. En ese entonces, Zuleta era delegada del Gobierno en las negociaciones de paz urbana con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Pero no solo estaría metida en ese lío. Y es que, de forma paralela y un año después del ‘tarimazo’, ese alto tribunal también analiza si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal contra Zuleta por su presunta responsabilidad en estos hechos, cuando cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá salieron de la cárcel de Itagüí a posar en tarima junto al expresidente Gustavo Petro en el marco de las negociaciones de la paz urbana. La Sala Especial de Instrucción de la Corte estudiará la ponencia presentada por el magistrado César Reyes, quien considera que, hasta el momento, no existirían pruebas suficientes para avanzar con un proceso penal contra la congresista. Siga leyendo: Ponencia le tira salvavidas a Isabel Zuleta por ‘tarimazo’: así estaría la discusión en la Corte Suprema

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