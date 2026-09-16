Ponencia le tira salvavidas a Isabel Zuleta por ‘tarimazo’: así estaría la discusión en la Corte Suprema

“La aforada no ordenó, no dio instrucciones, ni dispuso absolutamente nada en relación con el personal PPL que ciertamente fue llevado en el día, la hora y el lugar solicitado, por grupos especiales de apoyo al Inpec, entidad encargada y responsable de los condenados voceros reconocidos de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá en el marco de espacio de conversación sociojurídica de construcción de la Paz Urbana”, se lee en la ponencia revelada por Semana.

La Sala Penal de la Corte estudiará la ponencia presentada por el magistrado César Reyes, quien considera que , hasta el momento, no existirían pruebas suficientes para avanzar con un proceso penal contra la congresista.

Un año después del llamado ‘tarimazo’, la Corte Suprema de Justicia analizará si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta por su presunta responsabilidad en estos hechos.

El caso está relacionado con el denominado ‘tarimazo’, ocurrido el 21 de junio de 2025 durante un evento político en el que Zuleta habría tenido participación en gestiones relacionadas con la presencia de integrantes de grupos armados en un escenario público.

La conducta que se analiza es el presunto delito de abuso de función pública. Sin embargo, la decisión final estará en manos de los demás magistrados de la Sala Penal, quienes deberán discutir la ponencia y determinar si encuentran mérito para abrir formalmente la investigación.

Sobre este punto, el magistrado Reyes sostiene que Zuleta no habría incurrido en dicha conducta, pues, según su análisis, estaba autorizada por el Gobierno Nacional y su actuación se encontraba respaldada por la labor que desempeñaba como vocera del Ejecutivo en los acercamientos con estos grupos al margen de la ley.

“Lo anterior por cuanto la ‘fantasmal’ ocurrencia de los ilícitos se hace derivar de la petición que en junio de 2025 su defendida formuló a la dirección del Inpec, donde se habla de ‘solicitud de traslado para participación en acto público con el presidente de la República-sábado 21 de junio-La Alpujarra’, dice el documento.

De esta manera, la Corte tendrá que establecer si los elementos recopilados hasta ahora permiten avanzar contra la senadora o si, por el contrario, el expediente debe cerrarse al no encontrarse pruebas suficientes que sustenten una investigación penal.

En este caso, el proceso se inició tras una denuncia del concejal de Medellín Andrés Tobón, quien advirtió que, con base en la información que recibió, pudo establecer que la resolución que autorizó la salida de los capos se originó en un correo enviado por la senadora al director del Inpec, pese a que ella no tendría competencia legal para impartir esa instrucción.

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“Legalmente estas salidas tienen que deberse a extrema urgencia, salud u orden de un juez y ninguna de esas causas se acreditaron de acuerdo con las respuestas que me dieron, y así se configura una irregularidad por una senadora que no tienen nada que ver con la salida de un interno de una cárcel”, explicó Tobón.

Según él, de comprobarse que se cometió este delito, la senadora Zuleta podría verse abocada a una pena de uno a tres años de prisión y 80 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

“Estamos muy contentos de que vaya avanzando el proceso y esperamos que avance en derecho porque las pruebas son más que contundentes”, recalcó.