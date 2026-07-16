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Este es el nuevo trámite que puede hacer desde casa si tiene la cédula digital en Colombia

La Registraduría confirmó que los ciudadanos pueden solicitar un importante certificado desde casa y recibirlo en cuestión de minutos.

  • La Registraduría Nacional permite tramitar el certificado de nacionalidad colombiana de manera virtual mediante la cédula digital, reduciendo tiempos de espera y desplazamientos.
    La Registraduría Nacional permite tramitar el certificado de nacionalidad colombiana de manera virtual mediante la cédula digital, reduciendo tiempos de espera y desplazamientos.
El Colombiano
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hace 4 horas
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La Registraduría Nacional recordó a los ciudadanos que cuentan con la cédula digital que ya pueden realizar uno de los trámites más importantes de forma completamente virtual: la expedición del certificado de nacionalidad colombiana.

Este documento, que anteriormente podía tardar entre cinco y diez días hábiles en llegar por correo físico, ahora puede solicitarse y descargarse en pocos minutos a través de la plataforma digital de la entidad, siempre que el ciudadano tenga activa su cédula digital en un dispositivo móvil.

La medida hace parte del proceso de modernización de los servicios de identificación que adelanta la Registraduría Nacional, con el objetivo de reducir tiempos de espera, eliminar desplazamientos innecesarios y ofrecer trámites...

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