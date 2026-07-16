Otro hospital en rines por crisis de salud: deben $143.000 millones al Erasmo Meoz

La crisis financiera del sistema de salud sigue ensuciando las cuentas de los hospitales y clínicas en el país. El caso conocido más recientemente proviene de Cúcuta, en donde el Hospital Universitario Erasmo Meoz enfrenta una problemática que hoy mantiene colapsadas varias de sus unidades de atención: la cartera que le adeudan las EPS por los servicios prestados a sus usuarios.
Según sus cuentas, con corte al 30 de abril de este año, Nueva EPS, Coosalud, Comfaoriente EPS y Sanitas le debían al principal centro asistencial de Norte de Santander cerca de $143.000 millones.
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Las más altas corresponden a Nueva EPS, con $113.345 millones, y a Coosalud, con $13.773 millones. Según el hospital, esta situación afecta gravemente la capacidad financiera de la institución y dificulta la prestación de los servicios, mientras los afiliados de estas entidades continúan acudiendo al Erasmo Meoz en busca de atenciones que, en muchos casos, deberían recibir en las instituciones prestadoras de servicios de salud que hacen parte de sus redes contratadas.