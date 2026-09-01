De negociar con Petro a las órdenes de captura: “Calarcá”, “Wálter Mendoza”, “Araña” y otros cabecillas vuelven a la mira de la Fiscalía

A 46 de los peces gordos del terrorismo que durante los últimos tres años estuvieron protegidos por las conversaciones de la “paz total”, el gobierno de Abelardo de la Espriella y la Fiscalía les reactivaron las órdenes de captura, en medio de una oleada de ataques contra las sedes de la Fuerza Pública. A solicitud de Presidencia, la fiscal general Luz Camargo expidió la Resolución 00263 del 1° de septiembre de 2026, en la cual fue notificada la decisión a 27 integrantes del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). En esa lista fueron incluidos su máximo líder, Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), y su novia Diana Rey Rodríguez (“Érika Castro”); al igual que algunos de sus lugartenientes más conocidos, como Javier Veloza García (“Jhon Mechas”), Carlos García Téllez (“Andrey Avendaño”) y Farby Parra Parra (“Richard”). Le puede interesar: Estos son los 4 jefes terroristas muertos en operaciones militares por orden de De la Espriella La medida afectó también a 13 miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de la Segunda Marquetalia. Entre ellos están tres de sus principales voceros: José Vicente Lesmes (“Wálter Mendoza”), Geovanny Andrés Rojas (“Araña”) y Allende Perilla Sandoval (“Allende”), estos dos últimos perseguidos por agencias de Estados Unidos. Seis miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (“los Pachenca”) complementan la resolución, incluyendo a uno de sus principales líderes, José Pérez Villanueva (“Cholo”). De esta manera continúa el desmantelamiento de la fallida política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, que favoreció el incremento del pie de fuerza criminal y su expansión territorial, según agencias de Inteligencia.

En medio de atentados

La reactivación de las órdenes de captura coincide con una serie de atentados a bases de la Fuerza Pública, orquestada por otros dos grupos que en principio hicieron parte de la “paz total”, pero que al final sus negociaciones fueron suspendidas: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC). Ya son siete las sedes de la Policía y el Ejército que han sido blanco de sus ataques en las primeras tres semanas del gobierno de De la Espriella. Estas acciones se concentraron en Norte de Santander, Cauca, Bolívar y Cesar, con un balance a la fecha de dos muertos y 25 heridos, entre civiles, policías y militares. El hecho más reciente fue la explosión de un carrobomba contra la estación de Policía de Los Patios, en Norte de Santander, a las 11:15 p.m. de este lunes 31 de agosto.

El estallido dejó un ciudadano muerto, Jhon Endry Sandoval, y eleven heridos. Entre los lesionados hay dos policías, uno de los cuales sufrió la amputación de una pierna. Por esta situación, el jefe de Estado convocó a un consejo de seguridad con la cúpula de la Fuerza Pública. Los primeros indiciados son “David” y “Nay”, cabecillas del frente de guerra Nororiental del ELN. El 30 de agosto los terroristas dispararon siete cilindros-bomba desde un furgón estacionado en la vía, contra la sede del Batallón de Instrucción y Reentrenamiento N°29 del Ejército, en el municipio de El Patía, en Cauca. El resultado fue de un soldado herido y afectaciones en las instalaciones. El Ejército sospecha del frente Carlos Patiño del EMC. El 29 de agosto anterior hubo un ataque con un dron a la estación de Policía de Pailitas, en Cesar, que dejó tres uniformados lesionados.

El 26 de agosto hubo otra arremetida durante una hora con drones y ráfagas de fusil contra la estación de Policía de El Tambo, en Cauca, a la cual le cayeron 21 explosivos; por fortuna sin víctimas graves. El 19 de agosto se había registrado un hostigamiento con la misma modalidad en la estación policial de Norosí, en Bolívar, que dejó siete policías lesionados. A las 2:30 a.m. del 13 de agosto, el ELN lanzó un ataque aéreo con drones en la modalidad de enjambre, los cuales bombardearon con granadas una base militar en Convención, en Norte de Santander.

Según el comunicado del Ejército, “en esta acción terrorista fueron empleados 43 artefactos explosivos, lanzados desde aeronaves no tripuladas, que ocasionaron afectaciones a la infraestructura y dejaron a dos militares heridos por la onda expansiva”. El 8 de agosto hubo otro ataque con drones, esta vez a la subestación de Policía del corregimiento de San Roque, en Curumaní (Cesar). Allí murió el subintendente Argemiro Rodelo Canchila y uno de sus compañeros quedó herido. A estos incidentes se suman múltiples emboscadas a patrullas militares en el terreno, en las áreas más críticas del conflicto armado.

“No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza. Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”, declaró De la Espriella, tras el carrobomba en Norte de Santander. Le puede interesar: Cayó alias Urías Perdomo, mano derecha de Calarcá y gestor de paz en gobierno Petro Para el Gobierno, estos atentados son una retaliación de los terroristas por la nueva ofensiva militar decretada por la Casa de Nariño, que a la fecha ajusta tres bombardeos y la muerte de varios cabecillas de alto perfil, como “Urías Perdomo”, del EMBF; y “el Tigre”, “Arcadio” y “Max Max”, del EMC, entre otros. Bloque de preguntas y respuestas