Iván Mordisco reapareció con amenazas al Gobierno, a periodistas y al proceso electoral de 2026

En un video difundido en las últimas horas, alias Iván Mordisco, máximo líder de las disidencias de las Farc, reapareció para lanzar una serie de advertencias mientras el país aún debate el bombardeo reciente en el que murieron varios menores reclutados por ese grupo armado. El mensaje, grabado en una zona selvática, mezcla discursos políticos, señalamientos infundados y amenazas dirigidas tanto al Gobierno como a la prensa, en un intento por reposicionarse mientras se intensifican las operaciones de la Fuerza Pública contra sus estructuras.

Aunque el video inicia con críticas a los operativos militares, el jefe disidente termina haciendo referencia al escenario electoral de 2026. Sugiere que su organización tenía la intención de no interferir, pero advierte que adoptarán una postura distinta ante lo que describe como “acciones ofensivas” del Estado. “Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas, no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”, dijo. Lea también: Defensoría revela que habría más menores muertos en nuevos bombardeos, que están en verificación El líder criminal, también se refirió a las denuncias por reclutamiento de menores, señalando que la falta de oportunidades sería, según él, la causa por la que los jóvenes terminan vinculados a las armas. “Estos jóvenes, que han ofrendado la vida por los millones de colombianos que padecen la injusticia de la clase dominante de este país, sean recordados como dignos luchadores por la liberación de nuestro territorio”, añadió. Este punto en particular ha generado rechazo toda vez que los menores son llevados a la guerra de manera forzosa y sometidos a múltiples violaciones de sus derechos humanos.

Informes de la Defensoría del Pueblo, la ONU y organizaciones humanitarias han documentado reiteradamente el uso de niños por parte de las disidencias en zonas rurales. La reaparición ocurre pocos días después de la operación militar que bombardeó un campamento donde estaban varios menores, hecho que provocó rechazo dentro y fuera del país. Durante el video, el cabecilla acusó a las Fuerzas Militares de actuar en función de intereses externos y dejó entrever que su grupo podría tomar represalias. Menciona la posibilidad de aplicar “medidas” contra quienes lideran las operaciones en su contra, retomando el tipo de narrativas que históricamente acompañaron los ataques de las antiguas Farc.

“El militarismo y los bombardeos también podrán ser enjuiciados (...) las disidencias iniciarían juicios revolucionarios contra los responsables de operaciones militares”. El líder disidente también dirigió parte de su intervención a los medios de comunicación. Sin aportar pruebas, señaló a periodistas de actuar coordinados con organismos de inteligencia. Incluso habló de la posibilidad de que sean sometidos a supuestos “procesos” por parte del grupo armado, una amenaza que genera preocupación entre organizaciones de libertad de prensa y revive prácticas ilegales que ya habían sido denunciadas en el pasado.



