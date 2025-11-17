Medicina Legal anunció que desde agosto murieron al menos 15 menores de edad en operaciones de Fuerza Pública

El Instituto de Medicina Legal informó que los menores de edad muertos este año en operativos realizados por la Fuerza Pública son 15. Así lo confirmó el director de ese ente, Ariel Emilio Cortés, durante la noche de este lunes, tras entregar un balance de las labores forenses realizadas durante los últimos meses. En contexto: Petro rechaza llamado de la Defensoría y advierte que seguirán los bombardeos “Producto de los análisis forenses, a estos cuerpos desde el mes de agosto, el instituto ha podido determinar que 15 de los cuerpos corresponden a menores de edad”, expresó el funcionario.

En su recuento, el director arrancó mencionando una operación realizada en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, en Guaviare, de la que ese instituto recibió ocho cadáveres para su identificación. De ese consolidado, Cortés precisó que los expertos forenses lograron identificar los restos mortales de siete personas, de los que tres correspondían a menores de edad. Lea también: No son solo siete: por lo menos 12 menores de edad murieron en operativos este año según el presidente Petro La segunda labor de identificación correspondió a cuatro cuerpos provenientes de un operativo realizado en Puerto Santander, Amazonas. Dichos restos llegaron al instituto el pasado 7 de octubre y tras las labores de cotejo, en las que se logró establecer la identidad de todos, se concluyó que los cuatro eran menores de edad.