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La iniciativa de las altas cortes y organismos de control tras el terremoto: donar un día de salario

La donación busca reunir fondos para las zonas más afectadas por el sismo que azotó al país.

  • Distintas entidades estarían buscando ofrecer donaciones a los afectados por el terremoto. Foto: Manuel Saldarriaga/ Colprensa
    Distintas entidades estarían buscando ofrecer donaciones a los afectados por el terremoto. Foto: Manuel Saldarriaga/ Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Ante la emergencia humanitaria que dejó el terremoto registrado este lunes en varias regiones del país, distintas entidades y organismos de control del Estado impulsaron una iniciativa para apoyar a las personas afectadas.

Los presidentes de las altas cortes se unieron a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, la Registraduría Nacional y la Fundación Pro-Obras Sociales de la Justicia para promover una campaña de recolección de recursos.

A través de esta convocatoria, invitaron a sus funcionarios y servidores públicos a donar de manera voluntaria el equivalente a un día de salario, con el propósito de canalizar ayudas para las familias que resultaron damnificadas por el sismo del 10 de agosto y contribuir a las labores de atención y recuperación en las zonas más afectadas.

Según explicaron las entidades en un comunicado conjunto, la magnitud de la tragedia demanda una reacción rápida y solidaria por parte de todo el aparato judicial, con el fin de canalizar recursos hacia los municipios donde el impacto del sismo ha sido mayor.

Estamos ante una grave emergencia y la necesidad urgente de llevar ayudas a las víctimas en diferentes municipios del país”, señalaron las entidades en el documento, en el que reconocieron la magnitud de la tragedia y la necesidad de movilizar recursos para atender a los afectados.

El texto invita a quienes tengan la disposición y la posibilidad de hacerlo a unirse a esta campaña como una expresión concreta de solidaridad con quienes hoy lo necesitan.

Puede leer: ¿El batolito antioqueño nos salvó? La verdad de por qué Medellín no sufrió la peor parte del terremoto

Quienes quieran participar deberán tramitar ante su propia entidad el formato de autorización que permite descontar de la nómina de agosto el equivalente a un día de trabajo.

Las entidades convocantes se comprometieron a entregar lo recaudado en las primeras semanas de septiembre, directamente a las regiones con mayores afectaciones.

“Un día de salario puede significar mucho para quien lo necesita: puede convertirse en un día de alivio, o en un primer paso para comenzar de nuevo”, se lee en el documento.

El comunicado cierra con un llamado a la solidaridad, recordando que ese aporte, por pequeño que parezca, puede marcar una diferencia real.

Le recomendamos leer: ¿Dónde llamar en Antioquia si tiene grietas en su casa producto del terremoto?

Medicina legal identificó las primeras 22 víctimas

Según un primer informe de Medicina Legal, la entidad ha recibido 160 cuerpos procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De ellos, 22 ya fueron plenamente identificados.

Estos son los nombres del primer grupo de víctimas:

1. Manizales - González Fernando Alonso

2. Manizales - Arango Sandoval Catalina

3. Manizales - Henao Marín Oscar De Jesús

4. Pereira - Rodas Cuadros Lina María

5. Pereira - Mejía Moreno Julián Andrés

6. Pereira - Chica Montoya Sandra Patricia

7. Pereira - Giraldo López Gilberto De Jesús

8. Pereira - Cni-Jiménez Toquica Pilar

9. Pereira - Moncada Aguirre Sergiña

10. Pereira - González Gutiérrez María Araenzola

11. Pereira - Franco Paola Andrea

12. Pereira - González Guerrero Dargui

13. Pereira - Acosta González Angela María

14. Pereira - Toro Sánchez Juan Manuel

15. Pereira - Largo Trejos Wilson

16. Pereira - Ossa Hernández Luis Fernando

17. Pereira - Díaz Díaz Pedro Nel

18. Pereira - Daza Valencia Aracely

19. Pereira - Ramirez Quiroz Roger David

20. Buenaventura - Carvajal Posada Mabel Cristina

21. Buenaventura - Correa Grueso Martha Patricia

22. Buenaventura - Rosero Pretel Carlos Alberto

En contexto: Medicina Legal identificó a las primeras 22 víctimas del terremoto en Colombia: estos son sus nombres

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué consiste la campaña de donación de las altas cortes por el terremoto del 10 de agosto?
Es una iniciativa de solidaridad liderada por las altas cortes, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría, la Registraduría y la Fundación Pro-Obras Sociales de la Justicia. Busca que los funcionarios y servidores públicos del sector judicial donen de manera voluntaria un día de su salario para apoyar a los afectados por el sismo.
¿La donación de un día de salario para los damnificados del sismo es obligatoria?
No, el aporte es completamente voluntario. Está dirigido únicamente a los servidores del aparato judicial que tengan la disposición y la posibilidad económica de colaborar.
¿Cómo pueden autorizar los funcionarios judiciales el descuento de un día de salario?
Los trabajadores que deseen participar deben solicitar y diligenciar el formato de autorización en su propia entidad. Con este documento, se permitirá realizar el descuento directamente en la nómina correspondiente al mes de agosto.
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