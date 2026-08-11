La iniciativa de las altas cortes y organismos de control tras el terremoto: donar un día de salario

Ante la emergencia humanitaria que dejó el terremoto registrado este lunes en varias regiones del país, distintas entidades y organismos de control del Estado impulsaron una iniciativa para apoyar a las personas afectadas.
Los presidentes de las altas cortes se unieron a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, la Registraduría Nacional y la Fundación Pro-Obras Sociales de la Justicia para promover una campaña de recolección de recursos.