¿Dónde llamar en Antioquia si tiene grietas en su casa producto del terremoto?

Los organismos de socorro en Antioquia están desplegados al máximo de su capacidad verificando las afectaciones que causó el terremoto que sacudió al país este lunes.
Por ahora, Antioquia ha sido uno de los departamentos que menos pérdidas humanas ha tenido.
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De acuerdo con el último balance entregado por la Gobernación de Antioquia este martes 11 de agosto, producto de la emergencia falleció un hombre de 73 años en Támesis y otras 12 personas resultaron heridas en diferentes municipios, pero todas se recuperan de sus lesiones.