¿Se decidió? Álvaro Uribe iría a la posesión de De la Espriella en Cali

El expresidente Álvaro Uribe Vélez sí iría a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella este 7 de agosto. En un principio, se había dicho que su asistencia se definiría “luego de ponderar aspectos de seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial que enfrenta”. En entrevista con Caracol Radio, el exmandatario dijo que no estaba seguro de ir a Cali, ciudad donde será el evento; sin embargo, no cerró la puerta del todo. Y hoy, según La FM, su presencia estaría confirmada en Cali, donde será el evento. A su vez, el Centro Democrático comunicó que Uribe “no tiene reserva política alguna frente a dicho evento” y que “agradece el gesto institucional del presidente Abelardo de la Espriella al invitarlo directamente a su posesión”. Le puede interesar: “No nos dejamos impresionar por modas como la de la nueva derecha”: Paloma Valencia Uribe se suma a los expresidentes Iván Duque, César Gaviria y Andrés Pastrana, quienes también fueron invitados. No obstante, hay dos que no: Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Si bien Santos se mantuvo al margen de la campaña, De la Espriella ha sido crítico de su gobierno; sobre todo, del proceso de paz con las Farc. Samper, por su parte, apoyó a Iván Cepeda, y De la Espriella ha cuestionado el ingreso de dineros del Cartel de Cali a su campaña presidencial de 1994.

Jefes de Estado y delegaciones internacionales confirmadas

Hasta ahora está confirmado que el rey Felipe VI de España asistirá a la ceremonia de investidura. También se suman los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Laura Fernández (Costa Rica), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile), Nasry Asfura (Honduras) y Luis Abinader (República Dominicana). Además, fueron invitados el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala; los cancilleres de Israel, Suecia y Brasil; y delegaciones de México, Estados Unidos, Alemania, Portugal y Corea del Sur. Varios de ellos ya han llegado a la capital del Valle para el evento.

Reorganización de la derecha

La presencia de Uribe se confirma tras una semana en la que crecieron las señales sobre una reorganización de la derecha en Colombia. El Centro Democrático será partido de gobierno, pero miembros como la excandidata presidencial Paloma Valencia han hecho referencia a que no habrá carta blanca con De la Espriella. Además, Defensores de la Patria, movimiento con el que De la Espriella llegó a la Presidencia, recibió la personería jurídica por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), un paso que fortalece su independencia política y lo convierte en un nuevo competidor dentro de ese espectro.

Uribe y la “nueva derecha”

En la misma entrevista en Caracol Radio, Uribe fue consultado sobre la posibilidad de que dirigentes del Centro Democrático migren hacia Salvación Nacional y sobre los rumores de que la senadora María Fernanda Cabal impulse un nuevo partido político. “Nos toca trabajar mucho, vamos a ver si la cédula me permite trabajar. Si el viejito que le habla todavía es capaz”, dijo el exmandatario, quien insistió en que el Centro Democrático seguirá defendiendo las banderas que, a su juicio, han caracterizado al partido desde su creación. Uribe aseguró que continuará promoviendo la seguridad democrática, el emprendimiento privado, un Estado “pequeño y austero”, la generación de empleo, las ayudas sociales y lo que denominó una “economía fraterna”. Además, sostuvo que esos principios no son exclusivos de una corriente de derecha, sino que pueden convocar a distintos sectores políticos. Le puede interesar: ¿Se van a atomizar los votos de la derecha con el partido que ahora tiene De la Espriella?

Sus declaraciones llegan pocos días después de la controversia generada por Paloma Valencia, quien afirmó durante una conferencia del partido el fin de semana que el Centro Democrático no debería definirse bajo la etiqueta de “derecha”. Sus palabras abrieron un nuevo debate interno sobre la identidad ideológica del partido, en un momento en que la aparición de nuevas fuerzas políticas cercanas al presidente electo comienza a reconfigurar ese espacio político y a disputar el mismo electorado, sobre todo de cara a las elecciones regionales de 2027. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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