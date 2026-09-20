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“Si hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”: Uribe pide definir su situación por masacres en Antioquia

La Fiscalía abrió una investigación contra el expresidente por hechos de violencia ocurridos durante su periodo como gobernador de Antioquia. Sin embargo, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes reclama el expediente.

  • Álvaro Uribe se pronunció sobre nuevo proceso y pidió una decisión. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Álvaro Uribe se pronunció sobre nuevo proceso y pidió una decisión. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
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“Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”, fue la frase con la que el expresidente Álvaro Uribe hizo un llamado a la justicia colombiana para que llegue a una decisión sobre su situación judicial y nada quede en el limbo.

Esto es debido a que la Fiscalía General de la Nación le abrió una investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, en relación con presuntos hechos de violencia ocurridos durante el periodo en el que fue gobernador de Antioquia (1995-1997).

La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia investiga hechos relacionados con la masacre de La Granja, ocurrida en 1996, la masacre de El Aro (1997), el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle (1998) y la presunta conformación de una estructura paramilitar en la hacienda Guacharacas, que para ese entonces era propiedad de la familia Uribe.

Aunque el líder natural del Centro Democrático ya fue llamado a indagatoria, el proceso se encuentra en medio de un conflicto de competencias. La Fiscalía sostiene que le corresponde adelantar la investigación, pero la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes reclama el expediente por el fuero presidencial.

El argumento de la Comisión se basa en el delito de concierto para delinquir, que al ser considerado una conducta de carácter permanente, podría haberse prolongado hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente.

Este choque de competencias llegó a la Corte Constitucional, con la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por lo que deberán determinar cuál autoridad tiene a su cargo el proceso: si la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Por esta razón, el exmandatario pidió que su situación judicial no quede en el “limbo” y que el proceso avance hasta una decisión de fondo, ya sea una condena o una absolución.

“Cualquiera que sea la jurisdicción que defina mi caso, pediré que me absuelvan o que me condenen como paramilitar o como matón”, dijo el expresiden, quien añadió que el proceso ya estuvo varios años en la Comisión de Acusaciones y que no debió pasar a la Fiscalía.

Uribe enfatizó en que respetará la decisión que adopte la Corte Constitucional para resolver el conflicto de competencias que enfrenta actualmente el proceso.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la Fiscalía investiga a Álvaro Uribe por hechos ocurridos en Antioquia?
La Fiscalía investiga a Álvaro Uribe por su presunta relación con hechos de violencia ocurridos durante su periodo como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997. La investigación incluye los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.
¿Qué hechos relacionados con Álvaro Uribe investiga la Fiscalía?
La investigación está relacionada con la masacre de La Granja, ocurrida en 1996; la masacre de El Aro, en 1997; el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, en 1998; y la presunta conformación de una estructura paramilitar en la hacienda Guacharacas.
¿Por qué existe un conflicto de competencias en el proceso contra Álvaro Uribe?
El conflicto se debe a que la Fiscalía General de la Nación considera que tiene competencia para adelantar la investigación, mientras que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes reclama el expediente argumentando que Uribe cuenta con fuero presidencial.
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