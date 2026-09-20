Colombia sigue sumando oros en Juegos Suramericanos, esquí naútico y bolos en lo más alto del podio

Los atletas colombianos siguen sumando medallas de oro en los Juegos Suramericanos que se disputan en Argentina, esta vez, en la localidad de Santa Fe, el oro llegó con Daniela Verswyvel en el overall femenino de esquí náutico, en una disciplina que todavía tendrá una última jornada de competencias este domingo 20 de septiembre.

En los bolos, Juliana Franco se quedó con la medalla de oro en la competencia individual femenina con 1.317 puntos, mientras que su compañera de selección, María José Rodríguez, completó el 1-2 , con la plata, tras registrar 1.264.

Con este resultado, Colombia terminó como campeón de los bolos suramericanos, con un balance de dos medallas de oro y una de plata. Franco y Rodríguez también habían conquistado juntas el título en dobles femenino, cerrando una sobresaliente actuación para la delegación nacional.

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Otra de las celebraciones de Colombia en la jornada del sábado fue la medalla de plata de la antioqueña Jazmín Álvarez en el skateboarding. En Rafaela, Jazmín fue segunda en la final del street femenino, en el que logró 96,70 puntos, detrás de la brasileña Eduarda Ribeiro, quien obtuvo el oro con 106,90. El bronce fue para Gabriela Mazetto, también de Brasil, con 94,98.

Una nueva medalla de plata con presencia antioqueña fue la lograda en la natación artística, con Sara Castañeda y Melissa Ceballos en el dueto femenino, mientras que los caleños Emily Minante y Gustavo Sánchez alcanzaron el bronce a Colombia en el dueto mixto.

La natación artística continuará hasta este domingo 20 de septiembre, en el que el equipo mixto nacional avanza como primero en la sumatoria de las rutinas libre y acrobática con 196.5080 puntos, superando a Chile que acumula 193.0800, Brasil con 190.5222, Uruguay con 164.1694 y Argentina con 156.7762.

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En el judo, la dupla conformada por Edwin Gómez y Gerardo Restrepo volvió a subir al podio, esta vez con la medalla de plata en Katame No Kata, luego del oro conseguido un día antes en Nage No Kata.

Además, Colombia sumó tres preseas de bronce en las pruebas individuales: John Keiner Pérez (-81 kg), Wendy Golú (-52 kg) y John Caicedo (-90 kg).

La lucha también aportó una medalla para Colombia durante su jornada de apertura en Rosario. Arbey Alarcón consiguió el bronce en los 74 kilogramos del estilo libre masculino. La disciplina comenzó este sábado y continuará hasta el lunes 21 de septiembre.

En el rugby sevens, Colombia tuvo una nueva jornada de fase de grupos. El equipo femenino superó 38-0 a Uruguay, mientras que el masculino venció 29-7 a Paraguay. En el cierre de la jornada femenina, Colombia cayó 24-5 frente a Argentina.

De esta manera, Colombia ajusta 34 medallas de oro, 33 de plata y 29 de bronce. La medallería sigue liderada por Brasil con 63-56-41 y Argentina 37-38-61. La delegación cafetera sigue en la lucha por ese segundo lugar de la tabla de medallas ante las anfitrionas de los Juegos.

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