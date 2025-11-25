“Dios nos ayude”: Álvaro Uribe, tras la condena de su hermano Santiago a 28 años de prisión

El Tribunal Superior de Antioquia condenó este martes, en segunda instancia, a Santiago Uribe Vélez a 340 meses de prisión (aproximadamente 28 años y 4 meses) por el caso de ‘Los 12 Apóstoles’, en el que fue hallado culpable por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

Esta decisión revoca la absolución emitida en noviembre de 2024, cuando un juez del Circuito Especializado de Antioquia había exonerado a Santiago Uribe de esos delitos, argumentando la existencia de una “duda razonable”. La Fiscalía no estuvo de acuerdo con ese fallo y presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Antioquia.

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) para lamentar la decisión del Tribunal Superior de Antioquia. “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”, se lee en un post del líder del Centro Democrático.