Uribe advierte sobre una coalición “no apresurada” al Centro Democrático de cara a las elecciones de 2026

El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo un llamado a la prudencia frente a las futuras coaliciones y pidió mayor claridad en el proceso interno justo cuando el Centro Democrático decidió aplazar nuevamente la fecha para definir quién será su aspirante único a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026.

Durante un encuentro de un foro del partido este domingo, el líder natural del Centro Democrático enfocó su discurso en la estrategia que deberá seguir la oposición para recuperar el poder.

Uribe advirtió que las uniones con otros sectores políticos son necesarias, pero deben manejarse con tiempos y condiciones específicas para no cometer errores que debiliten la propuesta ante los electores.

Al respecto, indicó que “la coalición no puede ser apresurada ni restringida, hay que ir con precaución para tener una transmisión tan grande que permita que la democracia colombiana el año entrante, la línea sea vitalicia y no siga el actual gobierno de la destrucción”.

La colectividad atraviesa un momento decisivo debido a que no se pudo cumplir con el cronograma original. La elección del candidato único estaba prevista inicialmente para noviembre de 2025, pero el proceso se interrumpió de manera inesperada. La causa principal de este retraso fue el retiro de la firma Atlas Intel, la empresa que estaba encargada de realizar las encuestas para medir qué precandidato tenía mayor aceptación.