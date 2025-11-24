x

¡Atención! Murió el sobrino del excabecilla paramilitar alias ‘Cuco’ Vanoy en Medellín

Mauricio Vanoy se encontraba en estado crítico, con muerte cerebral, a raíz de los disparos que recibió en la cabeza a manos de hombres que se movilizaban en motocicletas. Aquí los detalles.

  En el atentado también resultó herida una mujer. Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido. FOTO: Cortesía
    En el atentado también resultó herida una mujer. Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

24 de noviembre de 2025
Fuentes cercanas a EL COLOMBIANO confirmaron que Mauricio Vanoy Bohórquez, sobrino del excabecilla paramilitar alias ‘Cuco’ Vanoy, murió la tarde de hoy después de que fuera desconectado del ventilador mecánico que lo mantenía con vida en el Hospital Pablo Tobón Uribe.

Vanoy Bohórquez tenía muerte cerebral y estaba gravemente herido debido a varios disparos a manos de hombres en motocicleta que lo abordaron el lunes en el sector La Iguana, en el noroccidente de Medellín. Debido a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser trasladado con urgencia a un hospital, donde los médicos reportaron que su estado era “muy crítico”. En el hecho también resultó herida una mujer, que lo acompañaba en el vehículo de alta gama en el que se movilizaba.

Le puede interesar: Balearon a sobrino del exparamilitar Cuco Vanoy dentro de un carro en La Iguaná, Medellín

Este suceso marca un momento clave en la historia del legado criminal del excabecilla. Mauricio, además de su vínculo familiar con ‘Cuco’ Vanoy, estaba siendo señalado en asuntos de influencia local con delitos como lavado de activos. Su muerte abre interrogantes sobre si desencadenará una nueva ola de violencia o reconfiguración entre estructuras delictivas de la ciudad.

Por el momento, las autoridades aún investigan quienes serían los responsables de su muerte y si tendría relación con algún asunto personal relacionado con su labor en la minería, la cual ejercía en el Bajo Cauca antioqueño. Incluso, en algún momento de su vida formó parte del Bloque Mineros de las autodefensas, estructura de la que se desmovilizó.

Este sería el cuarto ataque contra familiares de ‘Cuco’ Vanoy. El 21 de junio de 2008 asesinaron en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, a José Nelson Vanoy Murillo (hermano), mientras que el 19 de octubre del mismo año balearon a Vladimir Vanoy Cifuentes (hijo) en Tenjo, Cundinamarca.

Entérese: Exjefes paramilitares extraditados se suman a la “paz total” y proponen su repatriación

Ramiro Vanoy Bohorquez fue el fundador del Bloque Mineros de las autodefensas y actualmente purga una condena de 24 años de cárcel en una prisión de Estados Unidos. Recientemente, a este exjefe paramilitar se le incluyó dentro del proceso de la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro junto con otros exlíderes de las autodefensas.

