Video | Cristiano Ronaldo y su gol número 954, de chilena a los 40 años: reviva todos los chalacazos del portugués

En medio de una lucha contra el tiempo, el reloj marcaba el minuto 96 y el partido entre Al Nassr y Al Khaleej parecía sentenciado. Sin embargo, una acrobacia en el aire de Cristiano Ronaldo reescribió el final y centró la atención del fútbol mundial en la Liga Saudí.
Con una espectacular chilena, en medio de sus rivales y en el tiempo de descuento, el delantero portugués firmó el 4-1 definitivo y elevó su cuenta personal a 954 goles en su carrera profesional. “El mejor comentario gana”, dijo Cristiano en la descripción de su gol.