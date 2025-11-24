Prepare el balde: varios barrios de Medellín y el norte del Valle de Aburrá estarán sin agua esta semana

¡Aliste el balde! Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que esta semana se presentarán varias interrupciones programadas del servicio de acueducto en Medellín, Bello y Girardota, debido a obras de modernización de redes y mantenimientos preventivos en tanques de almacenamiento. La entidad explicó que estas intervenciones se realizarán desde mañana, 25 de noviembre, hasta el sábado 29, para fortalecer la infraestructura del sistema de acueducto del Valle de Aburrá, mejorar la capacidad de suministro y garantizar la continuidad del servicio a largo plazo.

Interrupciones en Medellín

En el barrio El Salvador, comuna 9 (Buenos Aires), EPM realizará trabajos de renovación de redes. Por ello, el servicio se suspenderá el miércoles 26 de noviembre desde las 7:00 a.m. hasta la tarde, entre la carrera 37 y las calles 37 y 38, y en la calle 37 entre carreras 34 y 35. Asimismo, en la comuna 14 (El Poblado) se hará el empalme de red para poner en operación dos nuevos tanques de almacenamiento que abastecerán los barrios El Tesoro, Los Balsos No. 1, Los Naranjos y San Lucas. La interrupción irá desde las 3:00 p.m. del viernes 28 de noviembre hasta la mañana del sábado 29. Le puede interesar: El agua está cada vez más lejos de Medellín; EPM tiene que buscarla a decenas de kilómetros de distancia Además, entre el 27 y 28 de noviembre, desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., se suspenderá el servicio en el cuadrante comprendido entre las calles 6 y 10A y las carreras 17 y 18, también en El Poblado.

Mantenimientos en Bello

EPM adelantará lavado de tanques desde las 9:00 p.m. del martes 25 de noviembre hasta las 5:00 a.m. del miércoles 26. Entre los sectores afectados están La Cabañita, San José Obrero, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida, La Madera, Villa de Occidente, El Carmelo, El Porvenir, Altavista, Santa Ana, Serramonte y Nazareth.

Interrupción en Girardota