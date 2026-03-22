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Paloma Valencia supera a Abelardo en nueva encuesta con 22% y se acerca a Cepeda que sigue en 34%

La carrera presidencial en Colombia se aprieta. Aunque Iván Cepeda encabeza la intención de voto, una nueva encuesta del CNC para Cambio revela un empate técnico con Paloma Valencia en segunda vuelta, anticipando una contienda reñida y decisiva rumbo a la Casa de Nariño.

  • La encuesta del CNC evidencia un escenario electoral competitivo, con Iván Cepeda a la cabeza y una disputa cerrada con Paloma Valencia de cara a una eventual segunda vuelta. FOTO: Colprensa, EL COLOMBIANO.
    La encuesta del CNC evidencia un escenario electoral competitivo, con Iván Cepeda a la cabeza y una disputa cerrada con Paloma Valencia de cara a una eventual segunda vuelta. FOTO: Colprensa, EL COLOMBIANO.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la Revista Cambio muestra un escenario competitivo en la carrera presidencial de 2026, con Iván Cepeda a la cabeza, pero con una disputa cerrada de cara a una eventual segunda vuelta.

Lea aquí: ¿Quién gana en segunda vuelta? Solo Paloma Valencia tendría empate técnico con Iván Cepeda, según nueva encuesta

De acuerdo con el sondeo, realizado entre el 17 y el 21 de marzo con una muestra de 2.157 personas, Cepeda lidera la intención de voto en primera vuelta con el 34,5%. Sin embargo, su crecimiento se mantiene estable frente a mediciones anteriores.

En segundo lugar aparece Paloma Valencia, quien alcanza el 22,2% y se consolida como la principal contendora tras definir su fórmula vicepresidencial con Juan Daniel Oviedo. El tercer puesto lo ocupa Abelardo de la Espriella, con un 15,4%.

Más atrás se ubican Claudia López (3,7%) y Sergio Fajardo (3,6%), mientras que otros candidatos registran apoyos marginales. El voto en blanco alcanza el 6,5%, seguido de quienes no votarían por ninguna opción (1,9%) y los indecisos (8%).

¿Cómo sería una segunda vuelta para la Presidencia de Colombia?

El panorama cambia significativamente al proyectar una segunda vuelta. En un eventual enfrentamiento entre Cepeda y Valencia, se configura un empate técnico: el primero obtendría 43,3% frente al 42,9% de la senadora, una diferencia dentro del margen de error de la encuesta (±3%).

En contraste, si el rival de Cepeda fuera De la Espriella, el senador ampliaría la ventaja con un 48,1% frente al 35,5% de su contendor, lo que sugiere un escenario más favorable para el candidato del Pacto Histórico en ese duelo.

¿Qué impacto tuvieron las formulas vicepresidenciales de cara a las elecciones en Colombia?

El estudio también indagó por el impacto de las fórmulas vicepresidenciales en la intención de voto. El 52,1% de los encuestados aseguró que sí influyeron en su decisión, lo que evidencia su peso en esta etapa de la campaña.

Siga leyendo: Así se reparten y dividen los votos de los partidos políticos sin candidato para primera vuelta

En términos de favorabilidad, Aída Quilcué encabeza la percepción positiva con el 26,8%, seguida muy de cerca por Oviedo con el 25,8%. No obstante, Quilcué también lidera la lista de rechazo con el 24,8%, reflejando un alto nivel de polarización.

La encuesta ofrece así una “foto” del inicio formal de la contienda electoral, tras las consultas interpartidistas y la definición de las fórmulas. Con varios meses por delante, los resultados anticipan una campaña reñida, especialmente entre Cepeda y Valencia, quienes hoy se perfilan como los principales protagonistas en la disputa por la Presidencia de Colombia.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada por el Centro Nacional de Consultoría y encargada por Cambio Comunicaciones S.A.S., que también financió el estudio. El universo representado corresponde a hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en Colombia y con intención de participar en las elecciones presidenciales. El propósito fue medir la intención de voto, la imagen de las fórmulas vicepresidenciales y las percepciones sobre los principales problemas del país.

El estudio se basó en una muestra de 2.157 encuestas realizadas en 56 municipios del país, mediante un diseño estratificado multietápico que incluyó regiones como Caribe, Centro–Oriente, Eje Cafetero, Pacífico y Amazonía. La selección de los participantes se hizo de forma probabilística en varias etapas (municipios, segmentos, hogares y personas), utilizando como marco el sistema geoestadístico del DANE y garantizando representatividad nacional.

Los resultados tienen un margen de error de ±3,0% y un nivel de confianza del 95%. La recolección de datos se realizó de manera presencial en hogares entre el 17 y el 21 de marzo de 2026, sin incentivos para los encuestados. La información fue ponderada con modelos estadísticos basados en variables demográficas y sociales, y el estudio cumple con estándares técnicos y normativos vigentes para este tipo de mediciones en Colombia.

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