Exministra Buitrago denuncia “presión incluso con amenazas de una senadora” en mesa de negociación en cárceles

En medio de una entrevista radial, la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, lanzó graves denuncias sobre presuntas presiones, amenazas y actuaciones irregulares en el marco de las mesas de negociación de la política de “paz total”. La exfuncionaria aseguró que durante su gestión recibió intimidaciones directas por parte de actores vinculados al proceso, incluyendo a una congresista, presuntamente, Isabel Zuleta.

“La presión y la permanente crítica con incluso amenazas muy fuertes de las personas que participaban en las mesas de negociación, en particular de una senadora”, afirmó la exministra en entrevista con La FM.

Pero no se quedó ahí. Buitrago fue más allá al señalar que estas conductas implicaban un uso indebido del poder. “Si hay una persona que ostenta el poder y utiliza el poder para hacer esta clase de cosas, también hay que ver cómo genera amenazas, constreñimientos y obviamente llamadas”, dijo.

Según relató, las intimidaciones llegaron de manera directa a su teléfono. “Yo soy testigo porque me han llegado esos WhatsApp a mí directamente en donde me amenazaba de que yo iba a ser responsable de la ruptura del proceso de paz”.