Liga de Campeones de Europa: final de 2.500 millones de euros

Las dos nóminas en mejor estado de forma del Viejo Continente se citan este sábado 30 de mayo a las 2:00 p.m. (hora colombiana) en Budapest para bajar el telón de la Champions League. PSG y Arsenal llegan al partido definitivo tras mostrar solidez y fortaleza grupal por encima de las individualidades. Hay duelos para todos los gustos en este compromiso, desde las pizarras de los directores técnicos hasta las condiciones de cada jugador. Además, ambos conjuntos llegan fortalecidos al recuperar piezas clave que arrastraban percances físicos. En el mercado, Arsenal y PSG están ubicados en el tercer y cuarto puesto, respectivamente, en cuanto a valor de equipo: la plantilla del club inglés ronda los 1.310 millones de euros, mientras que la del cuadro parisino suma 1.210 millones de euros, según Transfermarkt.

Desafío en los bancos

Luis Enrique y Mikel Arteta protagonizan el duelo de estrategas en esta final. Aunque plantean diferencias en el juego, las metodologías de trabajo son casi idénticas. Las directivas parisinas y londinenses les brindaron total autonomía a sus entrenadores en fichajes, estructuración de la plantilla, proyección de juveniles y salida de jugadores. A esto se suma el respaldo y el tiempo que se les dio a los respectivos procesos para conseguir frutos: Luis Enrique ajusta tres años al frente del PSG, mientras que Arteta cursa su sexta temporada en el banco del Arsenal. Los dos técnicos vienen de coronarse campeones en las ligas de sus países (Ligue 1 y Premier League). El PSG tiene entre sus fortalezas la defensa en zona-hombre, las transiciones rápidas, la tenencia del balón por medio de sus volantes y una efectividad letal de cara al arco: acumula 44 goles en 16 partidos en la competición y está a solo un tanto de igualar el récord del Barcelona. El Arsenal de Arteta, por su parte, destaca por su solidez defensiva, jugando con cuatro futbolistas de corte neto en el fondo y usando a los dos mediocampistas de primera línea como primer filtro de contención. En ataque, apuestan por el juego directo con sus delanteros, quienes sacan ventaja en el aspecto físico; no obstante, su mayor atributo es la pelota parada. “Son los campeones de la Premier con todo el mérito. Arteta formó un equipo sólido”, afirmó Luis Enrique sobre su compatriota en la previa de la final.

En el camino a Budapest, el PSG disputó 16 partidos en esta Champions (ganó 10, empató 4 y perdió 2), mientras que el Arsenal jugó 14 compromisos, con un saldo de 11 victorias y 3 empates. Los Gunners solo ha recibido 6 goles en 14 encuentros. En el equilibrio está la clave Lo que brindó firmeza a los dos finalistas durante toda la temporada no fue la cantidad de goles anotados ni la vistosidad en la factura de los mismos. El éxito recae en el equilibrio: atacantes que defienden y jugadores de corte defensivo capaces de aportar claridad con la pelota. En la seguridad destacan las duplas de zagueros centrales: Willian Pacho y Marquinhos en el PSG, frente a William Saliba y Gabriel Magalhães en el Arsenal. Asimismo, la batalla de arqueros entre Matvey Safonov y David Raya será clave.

Entre todas las figuras sobresalen dos mediocampistas: Vitinha (PSG) y Declan Rice (Arsenal). Estos dos jugadores soportan el circuito de juego de sus escuadras, siendo los encargados de complementar la defensa, impulsar la presión y brindarle fluidez al manejo del balón. Además, los dos técnicos recuperan efectivos importantes: en el PSG vuelve Achraf Hakimi, mientras que en el Arsenal regresa el defensor neerlandés Jurriën Timber.

PSG es superior en ataque

El tridente ofensivo del Paris Saint-Germain, conformado por Ousmane Dembélé, Jvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, tiene más presencias juntos y mejores aportes de gol (32 entre los tres) que el provisional trío de ataque del Arsenal. La debilidad de los Gunners en la temporada europea fue la inconsistencia del tridente conformado por Viktor Gyökeres, Bukayo Saka y Leandro Trossard. Saka estuvo lesionado durante cuatro meses, mientras que Trossard y Gyökeres rotaron constantemente la titularidad con Kai Havertz y Noni Madueke. El arquero Alexei Rojas fue inscrito por el Arsenal para la presente Champions. El guardameta colomboinglés alcanzó a ser convocado a un partido en la fase de liga, por lo que le corresponderá la medalla de campeón en caso de una victoria de los Gunners.

Pósibles nóminas inicialistas y donde ver el partido