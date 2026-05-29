La Loma El Escobero sigue cerrada por emergencia invernal: habilitarían un carril este sábado

La vía Loma El Escobero, uno de los principales corredores que conecta a Envigado con el Oriente antioqueño, permanecerá cerrada en ambos sentidos mientras continúan las labores de atención a la emergencia ocasionada por las intensas lluvias registradas el pasado jueves 28 de mayo.

Según informó la Administración Municipal de Envigado en un balance entregado este viernes a las 6:00 p.m., durante las próximas horas se realizarán trabajos especializados para retirar dos árboles de gran tamaño que quedaron comprometidos sobre la vía y que representan un riesgo para conductores y operarios.

Las labores incluyen técnicas de aseguramiento, tala controlada y remoción de material vegetal, además de intervenciones sobre redes afectadas por la caída de árboles.

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Si las condiciones climáticas y de seguridad lo permiten, la Alcaldía estima que hacia el mediodía de este sábado 30 de mayo podría habilitarse el carril de ascenso, permitiendo una movilidad parcial hacia la zona alta de El Escobero y el Oriente cercano.

Sin embargo, el carril de descenso continuaría cerrado debido a la presencia de árboles de gran tamaño y a la afectación de postes fracturados y redes eléctricas que requieren intervención especializada por parte de EPM.

Las autoridades aclararon que varias de las estructuras afectadas no corresponden al sistema de alumbrado público municipal, por lo que los trabajos dependen de personal técnico de la empresa de servicios públicos.