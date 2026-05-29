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La Loma El Escobero sigue cerrada por emergencia invernal: habilitarían un carril este sábado

Las fuertes lluvias que golpearon al Valle de Aburrá el pasado jueves mantienen cerrada la vía Loma El Escobero, en Envigado. Aunque las autoridades trabajan contrarreloj para remover árboles caídos, reparar redes afectadas y estabilizar la zona, el cierre total continuará durante la noche.

  • Por la caída de varios árboles de gran tamaño y postes de redes eléctricas, la Loma El Escobero está cerrada desde el aguacero del jueves. Foto: cortesía.
    Por la caída de varios árboles de gran tamaño y postes de redes eléctricas, la Loma El Escobero está cerrada desde el aguacero del jueves. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La vía Loma El Escobero, uno de los principales corredores que conecta a Envigado con el Oriente antioqueño, permanecerá cerrada en ambos sentidos mientras continúan las labores de atención a la emergencia ocasionada por las intensas lluvias registradas el pasado jueves 28 de mayo.

Según informó la Administración Municipal de Envigado en un balance entregado este viernes a las 6:00 p.m., durante las próximas horas se realizarán trabajos especializados para retirar dos árboles de gran tamaño que quedaron comprometidos sobre la vía y que representan un riesgo para conductores y operarios.

Las labores incluyen técnicas de aseguramiento, tala controlada y remoción de material vegetal, además de intervenciones sobre redes afectadas por la caída de árboles.

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Si las condiciones climáticas y de seguridad lo permiten, la Alcaldía estima que hacia el mediodía de este sábado 30 de mayo podría habilitarse el carril de ascenso, permitiendo una movilidad parcial hacia la zona alta de El Escobero y el Oriente cercano.

Sin embargo, el carril de descenso continuaría cerrado debido a la presencia de árboles de gran tamaño y a la afectación de postes fracturados y redes eléctricas que requieren intervención especializada por parte de EPM.

Las autoridades aclararon que varias de las estructuras afectadas no corresponden al sistema de alumbrado público municipal, por lo que los trabajos dependen de personal técnico de la empresa de servicios públicos.

El cierre empieza desde la bifurcación en el sector de la Fonda de Albeiro hasta el retorno de Pavezgo o cerca del Carulla Express. Mientras, se recomienda tomar rutas alternas como la vía Las Palmas o la Transversal de la Montaña y mantenerse atentos a los canales oficiales de la Alcaldía de Envigado para conocer la evolución de la emergencia.

La Administración Municipal informó que los trabajos continuarán durante toda la noche con personal de Gestión del Riesgo, Infraestructura, Movilidad, Bomberos y cuadrillas especializadas.

La situación se originó en medio de las fuertes precipitaciones que afectaron el Valle de Aburrá durante la tarde del jueves. De acuerdo con los reportes de los organismos de gestión del riesgo, las lluvias provocaron caída de árboles y crecientes en varias quebradas del sur del Valle de Aburrá.

Lea más: Volvió a llover en Medellín y el sur del Valle de Aburrá: la Loma del Escobero permanece cerrada

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